در نشست بهروز خالق ویردی قائممقام شستا و مدیران عامل شرکتهای سرمایهگذاری صدر تامین و توسعه معادن پارس تامین با منصور بیجار "استاندار" که شامگاه پنجشنبه در استانداری انجام شد؛ بر توسعه فعالیتهای معدنی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مشارکت مردم محلی در طرحهای سرمایهگذاری شستا و لزوم ایفای مسئولیت اجتماعی توسط این مجموعه تاکید شد.
استاندار سیستان و بلوچستان با مهم برشمردن ایفای مسئولیت اجتماعی همه شرکتهای سرمایهگذاری در استان گفت: انتظار داریم مجموعههایی مانند شستا در احداث فضاهای آموزشی و زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان مشارکت کنند.
منصور بیجار با اشاره به شناسایی ۶معدن طلای جدید در شمال و مناطق مرکزی استان، این ظرفیتها را فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی دانست.
وی همچنین به ظرفیتهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: برای سه کارخانۀ سیمان فعال در استان، مجوز ۸ مگاوات برق صادر شده تا سیمان مورد نیاز پروژههای بزرگ ملی مانند بزرگترین پروژه ریلی کشور و قطعات راهسازی استان تأمین شود.
استاندار افزود: امکان توسعه این کارخانهها و صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای همسایه وجود دارد.
بیجار؛ مشارکت مردم محلی در طرحهای سرمایهگذاری شستا را مهم خواند و با بیان اینکه سیستان و بلوچستان جوانترین استان کشور میباشد و بیشترین نرخ بیکاری را دارا است؛ تصریح کرد: مشارکت دادن مردم محلی در طرحهای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان میتواند تاثیر زیادی در کاهش نرخ بیکاری استان و افزایش سطح معیشت مردم به همراه داشته باشد.
وی بر ایجاد زنجیرۀ ارزش کامل در حوزۀ طلا، از استخراج تا طلاسازی، تأکید کرد و گفت: سیستان و بلوچستان با دارا بودن پیشینهای قوی در زرگری، میتواند به قطب تولید طلا و جواهر تبدیل شود.
قائممقام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز از توافقات اولیه با بنیاد علوی برای پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مردم محلی برای مشارکت آنان در طرحهای سرمایهگذاری شستا خبر داد تا از طریق سهامدار کردن آنان، در پروژههای معدنی سهیم شوند.
بهروز خالق ویردی با بیان اینکه جوانان سیستانی و بلوچستانی از استعداد بالایی در فراگیری آموزشهای مهارتی و تخصصی برخوردارند؛ گفت: تعداد ۱۵۰نفر از نیروهای بومی در معدن طلای تفتان به کارگیری شدهاند و آموزشهای لازم را دیده و به عنوان نیروهای متخصص معدنی مشغول به کار هستند.
وی از برنامههای این شرکت برای افزایش استحصال طلا از ۵۰۰ کیلوگرم به یک تن خبر داد و با بیان اینکه برق مورد نیاز برای این طرح ۵ مگاوات برآورد شده و مجوز برداشت آب نیز به ۶ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است؛ خواستار تسریع در صدور مجوزها و تامین سایر زیرساختهای لازم مانند اتصال فیبرنوری شد.
قائممقام شستا همچنین از برنامههای بلندمدت برای افزایش حجم استحصال به ۵میلیون تن خبر داد و افزود: در این خصوص جهت بررسی و انجام تستهای آزمایشگاهی قراردادی به مبلغ ۲میلیون دلار با شرکت مشاور منعقد شده است که پس از دریافت نتایج آزمایشگاهی فرایند اجرای آن آغاز میشود.
گفتنی است؛ در این نشست ضیاءالحق هاشمزهی مدیر کل دفتر اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری استانداری، سید علیرضا سیاسی راد مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صدر تامین (تاصیکو) و محمد نبی نوری مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس تامین و دیگر مدیران زیر مجموعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز حضور داشتند.
