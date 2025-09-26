تلویزیون به بازپخش سریال شرلوک هلمز اقدام کرده و قرار است از امشب (جمعه) از شبکه تماشا روی آنتن برود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، سریال کلاسیک و ماندگار «شرلوک هلمز»، از امشب (جمعه) روی آنتن شبکه تماشا پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی محبوب، داستانهای جذاب و پر از هیجان کارآگاه برجسته جهان ادبیات جنایی، «شرلوک هلمز» را با همراهی وفادار و همکار همیشگیاش، دکتر واتسون، روایت میکند.
در هر قسمت، مواجهه این دو شخصیت افسانهای با معماهای پیچیده و پروندههای جنایی تازهای همراه خواهند بود.
یکی از نقاط عطف داستانهای «شرلوک هلمز»، داستان معروف «اتود در قرمز لاکی» است که در آن، برای اولین بار آشنایی این دو همراه جدانشدنی در آزمایشگاه دانشگاه توسط شخصیت استامفورد شکل میگیرد و نقطه شروع همکاری بینظیر آنها در کشف حقایق و مبارزه با جنایتکاران است.
این مجموعه هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش میشود. همچنین بازپخش این سریال نیز هر روز ساعت ۵ بامداد و ۱۲ ظهر از شبکه تماشا خواهد بود.