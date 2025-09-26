دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در معامله با خداست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این ایام بهعنوان نماد ایثار، جهاد و ایستادگی ملت ایران در راه خداوند معرفی شد.
آیتالله دژکام با اشاره به ارزشهای معنوی دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: یادآوری آن روزها، یادآور شهدایی است که با ایمان راسخ، جان خود را فدای استقلال و آزادی کشور کردند. آنان معلمان نسلهای آیندهاند و شاگردی در مکتبشان افتخار است.
او باورهای دینی را عامل پایداری رزمندگان در سختترین شرایط دانست و هشدار داد که دشمنان اسلام و ایران در تلاشاند این باورها را در جامعه تضعیف کنند، اما ملت ایران با ایستادگی خود این توطئهها را ناکام گذاشته است.
امام جمعه شیراز با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را سندی بر پایداری ملت ایران دانست و گفت: جوانان این سرزمین با روحیهای عاشورایی، در میدان مقاومت ایستادند و نشان دادند که معامله با خدا را تا آخر ادامه میدهند.
او در ادامه، اتحاد و انسجام ملی را وظیفه مشترک همه اقشار جامعه در شرایط فعلی دانست و افزود: ملت ایران همواره در میدانهای جهاد و مقاومت پیشتاز بوده و الگوی جبهه مقاومت در منطقه شده است.
آیتالله دژکام با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، از تلاشهای استکبار جهانی برای پایان دادن به حیات مقاومت سخن گفت و تأکید کرد: «جنگ میان حق و باطل پایانناپذیر است و حزبالله لبنان با ایستادگی خود، وابستگیناپذیریاش را اثبات کرد.
او با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی قانونگذاری، خواستار اجرای دقیق این سیاستها توسط قوای سهگانه شد و بر نقش مدیران در تحقق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
امام جمعه شیراز همچنین فرصتهای اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه را یادآور شد و گفت: با توجه به موقعیت راهبردی شیراز، باید از ظرفیتهای جدید سرمایهگذاری در منطقه بهرهبرداری شود.
آیتالله دژکام به موضوع مکانیسم ماشه پرداخت و گفت: دشمن با فعالسازی این ابزار بهدنبال ایجاد ترس در جامعه است، اما ملت ایران اهل ترس نیست و با ایمان به خدا، نقشههای دشمن را نقش بر آب خواهد کرد.
او ضمن حمایت از تلاشهای تیم دیپلماسی کشور، تصریح کرد: مذاکره در چارچوب مشخص، ابزار مشروعی است و نباید با سازشکاری اشتباه گرفته شود. روایتگری صحیح از مواضع ایران، وظیفه دستگاه دیپلماسی است تا مانع تحریف واقعیتها توسط دشمنان شود.