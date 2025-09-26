باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از وزش باد شدید از اواخر وقت امروز (۴ مهر) تا یکشنبه (۶ مهر) خبر داد.
این سازمان اعلام کرده که وزش باد شدید بهویژه در بعد از ظهر و شب مورد انتظار است و در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، بهویژه در نوار جنوبی و غربی رخ خواهد داد. وزش باد شدید در بعضی ساعات امروز جمعه تا یکشنبه گاهی همراه با گرد و خاک خواهد بود.
به گزارش ایسنا هشدار زرد رنگ به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
در این شرایط با احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، امکان گسترش گرد و خاک از استانهای همجوار و کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید، خطر شکستن درختان کهنسال و نهالها و امکان صدمه به پوشش گلخانهها در دامنه و ارتفاعات شمالی، بهویژه ارتفاعات روبروست.
در همین رابطه احتیاط در عبور و مرور جادهای، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک و استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک توصیه شده است.
همچنین باید در این شرایط در طبیعتگردی و کوهنوردی یا تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها احتیاط کرد.
گفتنیست بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد خواهد بود.
هواشناسی تهران همچنین پیشبینی کرده است که از امشب تا یکشنبه، علاوه بر وزش باد در نیمه جنوبی و غربی در ارتفاعات، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است. سپس در روز دوشنبه، با استقرار جوی نسبتاً پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش نسبی آلایندههای جوی دور از انتظار نیست.
آسمان تهران فردا شنبه (۵ مهرماه) صاف تا قسمتی ابری از بعد از شهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۶ مهرماه) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.