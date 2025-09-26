نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب با تهدید و تحریم هیچ گاه به اهداف شان دست نخواهند یافت، گفت : ملت ایران منسجم تر از همیشه با اقتدار ایستاده است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی ، امروز در خطبه های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت : آسایش، آرامش و توسعه امروز کشور را مدیون غیور مردان و زنانی هستیم که تا پای جان در دفاع از خاک وطن ایستاده اند.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه جبهه مقاومت با رهبری سید نصرالله اینگونه ماندگار شد، گفت : با فقدان این مرد بزرگ جبهه مقاومت ادامه دارد، ساختار سازی سیاسی در دنیای اسلام و عرب ، خدمات دهی و ... از اهم ویژگی های مدیریتی این بزرگ مرد تاریخ دنیای اسلام بود .‌

آیت الله فلاحتی به توطئه ها دشمنان اشاره کرد و افزود : با تهدیدات و تحریم های دشمنان ملت ایران بیش از پیش قوی تر خواهند شد.‌



وی با بیان اینکه با مکانیزم ماشه دشمنان در صدد بی انگیزگی در جامعه هستند و گفت : اما با وجود این تهدیدات شاهد رشد کشور در حوزه های مختلف هستیم، در حال حاضر ورود تاجران و سرمایه گذاری در کشور مشکلی وجود ندارد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت ایران از هیچ قدرتی نمی هراسند، تصریح کرد : این ملت همیشه پای کار بوده و هستند و هرگز دشمنان نظام و انقلاب نخواهند توانست با فشارهای و تهدیدات در برابر این ملت پیروز شوند.‌