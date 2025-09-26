باشگاه خبرنگاران جوان _ آیتالله مصطفی محامی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با تأکید بر تقوا بیان کرد: تقوا به معنای آن است که انسان خود را در حفاظی قرار دهد تا از مشکلات، آسیبها و انحرافات فکری و اخلاقی مصون بماند. گاه رفتار فردی سبب حفظ یک انسان میشود و گاه اقدامی در راستای تقوای اجتماعی، جامعهای را در برابر آسیبها مصون میسازد. یکی از مهمترین راههای تقوای فردی و اجتماعی، تلاش در جهت تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی و ایجاد اقتدار برای دفاع از دین و میهن است.
وی با اشاره به مناسبتهای مذهبی هفته جاری، میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی و میلاد امام حسن عسکری (ع) را تبریک گفت و ادامه داد: دوران امامت امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) از دشوارترین دورههای سیاسی و اجتماعی تاریخ اسلام بود که زمینهسازی برای عصر غیبت را بر عهده داشتند. این بزرگواران در دو محور اساسی گام برداشتند؛ نخست تقویت بنیانهای اعتقادی و پالایش معارف دینی از خرافات و احادیث جعلی و دوم تلاش برای انسجام و وحدت جامعه اسلامی بهویژه جامعه شیعه.
عبدالعظیم حسنی؛ الگوی ولایتمداری و انسجام امت اسلامی
محامی با بیان نمونههایی از شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: ایشان با همه مقام علمی و جایگاه اجتماعی، در برابر امام هادی (ع) نوجوان نهایت تکریم و ولایتپذیری را نشان داد و حتی عقاید خود را برای تأیید به محضر امام عرضه کرد. امام هادی (ع) نیز ضمن تأیید عقاید او، مأموریت انتقال پیامهای اخلاقی و اعتقادی به شیعیان را بر عهده وی نهاد. این رویکرد نشاندهنده ضرورت پایبندی به مرجعیت علمی و دینی و پرهیز از پذیرش سخنان نسنجیده و بیپایه افراد غیرمتخصص است.
وی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: هشت سال دفاع مقدس گنجینهای ارزشمند برای همه اقشار جامعه است و باید از منظرهای مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد. فضای جبههها فضایی تحولآفرین بود که انسانهای عادی را به قلههای ایمان، عرفان و معنویت رساند و شهدا و ایثارگرانی را تربیت کرد که هر یک الگویی بزرگ برای جامعه اسلامی هستند.
دفاع مقدس؛ امتداد مقاومت در جبهههای امروز
نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر اینکه دفاع مقدس تمام نشده است، تصریح کرد: امروز مقاومت حزبالله لبنان، ملتهای سوریه، عراق و یمن در برابر دشمنان اسلام، استمرار همان فرهنگ دفاع مقدس است. ملت ایران نیز در جنگ دوازده روزه اخیر رژیم صهیونیستی با ایستادگی و بصیرت خود دشمن را وادار به عقبنشینی کرد.
وی ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان، ویژگیهای شخصیتی او همچون عقلانیت، تدبیر، مقاومت، شجاعت، اخلاق و مردمی بودن را برشمرد و بر لزوم معرفی این شخصیتها به نسل جدید به عنوان الگوهای مقاومت تأکید کرد.
تأکید بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ضرورت وحدت ملی
محامی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان با زبانی ساده و منطقی چهار محور مهم را بیان کردند؛ آغاز سال تحصیلی و توجه به استعداد جوانان، لزوم حفظ وحدت ملی، اهمیت غنیسازی هستهای به عنوان دستاورد علمی کشور و بیفایده بودن مذاکره با آمریکا. رهبر انقلاب تصریح کردند که مذاکره با دشمنی که پیمانشکن و متجاوز است، جز خسارت برای ملت ایران سودی ندارد.
وی ادامه داد: وحدت جامعه اسلامی بزرگترین سرمایه کشور است و باید همگان مراقب باشند با سخن یا اقدامی کوچک، این وحدت خدشهدار نشود. مردم ایران بارها نشان دادهاند که با بصیرت و همدلی پای اسلام و انقلاب ایستادهاند.
صلح و وفاق در استان؛ تحقق اراده رهبری و مردم
امام جمعه زاهدان در پایان به نشست صلح و وفاق در استانداری اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیریهای دفتر مقام معظم رهبری و همراهی مسئولان، پرونده حوادث سالهای گذشته با مصالحه به سرانجام رسید. این اقدام نشان داد که مردم استان سیستان و بلوچستان همواره بر ایرانی بودن خود افتخار میکنند و از تهمتهای ناروای تجزیه طلبی به شدت گلایهمندند.
وی تأکید کرد: این تجربه باید درسی برای مسئولان باشد که با هوشیاری و همدلی، مانع نفوذ دشمنان در صفوف ملت شوند. انسجام و اتحاد سرمایهای بزرگ است که باید با دقت حفظ و تقویت شود.
منبع دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان