سفر به آرامگاه شیخ محمود شبستری در دل آذربایجان

شیخ محمود شبستری، یکی از عارفان و شعرای معروف ایرانی است که در قرن ۷ می‌زیسته و از آثار گرانبهای این عارف ایرانی می‌توان، گلشن راز را نام برد. مهم‌ترین و مشهور‌ترین اثر منظوم شبستری «گلشن راز» است که اندیشه‌های عرفانی او را در بر می‌گیرد با وجود حجم اندکش یکی از کتاب‌های عرفانی کهن فارسی است که در آن بیان مفاهیم صوفیانه با شور و شوق همراه گردیده است. در این مجموعه مطابق شیوه مولانا و عطار برای بیان حکایات و تمثیلات موثر عرفانی و حکمی استفاده شده است. در مورد تاریخ مرگ محمود شبستری، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از تاریخ‌نویسان سال وفات او را ۷۱۷ یا ۷۱۹ و برخی ۷۲۰ یا ۷۲۵ هجری قمری ذکر کرده‌اند که تاریخ ۷۲۰ به واقعیت نزدیک‌تر است، زیرا روی سنگ قبر شاعر هم همین تاریخ ذکر شده است. آرامگاه شیخ محمود شبستری، عارف و شاعر بلندآوازه سده هفتم هجری، در شهر شبستر استان آذربایجان شرقی، نه تنها به عنوان یک بنای تاریخی، بلکه به عنوان کانونی برای پژوهشگران عرفان و ادب فارسی شناخته می‌شود. این آرامگاه، میزبان علاقه‌مندان از سراسر ایران و جهان است که برای ادای احترام به خالق مثنوی جاودانه «گلشن راز» به این دیار سفر می‌کنند. گنبد فیروزه‌ای و معماری اصیل ایرانی اسلامی این بنای شکوهمند، همراه با فضای روحنواز باغ اطراف آن، تجربه‌ای معنوی برای بازدیدکنندگان خلق می‌کند.