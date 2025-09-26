باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در این نشست موضوعاتی نظیر صدور صورتحسابهای الکترونیکی، اظهارنامههای از پیش تکمیلشده، ارائه خدمات نوین به مؤدیان و رتبهبندی اعتباری بهعنوان محورهای اصلی مطرح شد.
حاضران بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک، ارتقای شفافیت، بهبود فرایندهای مالیاتی و تقویت عدالت مالیاتی تأکید کردند و تبادل دانش بینالمللی را عاملی مؤثر برای افزایش بهرهوری نظام مالیاتی دانستند.
در حاشیه این رویداد، نشست دوجانبهای میان رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران و رئیس هیات چینی برگزار شد و دستاوردهای ایران در حوزه اظهارنامههای پیشفرض و سیستمیسازی فرایندهای مالیاتستانی که موجب تسهیل تکالیف مودیان و افزایش تمکین مالیاتی شده است، مورد توجه قرار گرفت.