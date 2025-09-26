باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام محمدجواد عادلپور در خطبههای نماز جمعه این هفته در مسجد جامع خرمشهر با گرامیداشت روز جهانی دریانوردی اظهار کرد: دریا، اروندرود، کارون و بهمنشیر موهبتی الهی برای مردمان این دیار است و میتواند فرصتی بینظیر برای رونق اقتصادی منطقه باشد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه افزود: دولت باید نهایت استفاده را برای بهرهمند ساختن مردم این منطقه از مواهب و فرصتهای دریا و رودخانهها انجام دهد.
امامجمعه خرمشهر تصریح کرد: متاسفانه تاکنون مردم از این ظرفیتها بیبهره ماندهاند، بهگونهای که صنعت لنجداری در خرمشهر و آبادان در حال از بین رفتن است.
وی ادامه داد: از سالهای ۸۲ و ۸۳ تاکنون هیچ مجوزی برای صیادی از سوی شیلات صادر نشده و بیش از ۱۵۰ فروند شناور صیادی از فعالیت محروم هستند، در حالی که کشور عراق با تمام ظرفیت از آبراه مشترک اروند برای صیادی بهرهبرداری میکند.
امامجمعه خرمشهر افزود: خرمشهر یکی از بزرگترین بنادر کشور را دارد و در محدوده منطقه آزاد قرار گرفته است، اما نه از امتیازات منطقه آزاد بهرهمند میشود و نه از رویه ملوانی؛ به همین دلیل مردم برای تامین نیازهای خود با قیمت مناسب ناچار به سفر به شهرهایی هستند که از این امتیاز برخوردارند.
وی با تاکید بر ایجاد تحول در اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: از دولت، وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط، نمایندگان مجلس و استاندار محترم انتظار داریم صنعت لنجداری تقویت شود، مجوز صیادی برای صیادان صادر گردد و امتیاز ورود کالای همراه ملوان به خرمشهر تعلق گیرد.
عادلپور همچنین بر لزوم فعال شدن روند واردات کالا از مرز شلمچه تاکید کرد و گفت: صدور مجوز واردات از این مرز میتواند تحولی بزرگ در رونق اقتصادی منطقه ایجاد کند.
امامجمعه خرمشهر در ادامه با گرامیداشت ولادت امام حسن عسکری(ع)، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، سالروز شکست حصر آبادان، سالروز شهادت سید حسن نصرالله و بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس گفت: شهادت سید نصرالله ضایعهای بزرگ است، اما مکتب او در جبهه مقاومت زنده است و این جبهه برای اخراج آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی مصممتر شده است.
وی همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس تصریح کرد: جنگ تحمیلی در دشوارترین شرایط آغاز شد اما ایمان، توکل به خدا، ایثار مردم، غیرت ملی و رهبری امام خمینی(ره) رمز پایداری و پیروزی ملت ایران بود.