مشاور عالی فرمانده کل قوا بر پیشتازی استان اصفهان در مقابله با استکبار تأکید کرد و گفت: رژیم صهیونیستی رو به سقوط است و خون شهدای غزه راه آزادی قدس را هموار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا ، با اشاره به نقش تاریخی مردم اصفهان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: مردم این استان در شکستن رژیم طاغوت پیش قدم بودند و در استحکام جمهوری اسلامی پیشگام. در آزادی کردستان و همچنین در حمایت از فلسطین با اعزام فرماندهان بزرگی همچون شهیدان عباس نیلفروشان، سید محمد حجازی و علی زاهدی، پیشتاز بودند.

صفوی در توصیف شهید نیلفروشان افزود: ایشان فرماندهی مؤمن، دانا، هوشمند، شجاع و مهربان بود و قلبی به لطافت یک گل داشت. کتاب چکامه نیلی که امروز رونمایی شد، شامل دست کم ۵۰ شعر از این شهید بزرگوار است که نشان دهنده ابعاد ادبی و عرفانی این فرمانده است.

مشاور فرمانده کل قوا با اشاره به نقش فرماندهان عالم و تدبیرگر در تقویت قدرت مقاومت، خاطرنشان کرد: شهید نیلفروشان از چهره‌های نابغه، مقتدر و لطیف بود که باید الگویی برای نسل فعلی ایران، حزب‌الله لبنان و یمنی‌ها باشد.

وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تأکید کرد: این رژیم ناپایدار و رو به سقوط است. شهادت حدود ۷۰ هزار فلسطینی، از جمله ۲۰ هزار کودک، جنایتی است که اروپاییان و برخی عرب‌ها در برابر آن سکوت کرده‌اند، اما ملت‌های غیرعرب مانند ایران و یمن در برابر این شر مطلق ایستاده‌اند. وعده خداوند و خون شهدا، سقوط این رژیم جنایتکار را قطعی کرده است.

صفوی در پایان با دعا برای حل مشکلات مردم اصفهان، خطاب به دولتمردان گفت: امیدوارم مسئولان قدر این مردم، جوانان و خون شهدا را بدانند و در حل مشکلات استان اصفهان تلاش جدی کنند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
شیطنت اسرائیل در اردن با افزایش تنش‌ها در بیت المقدس
دست رد جهان عرب بر سینه نتانیاهو/ آمار و ارقامی که نظر حقیقی اعراب درباره رژیم صهیونیستی را فاش کرد
افشاگری ماموران پیشین موساد از طرح‌های ترور رهبران جهان از جمله امام خمینی(ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط اسرائیل را قطعی می‌دانیم/ در برابر این شر مطلق ایستاده‌ایم
آخرین اخبار
سقوط اسرائیل را قطعی می‌دانیم/ در برابر این شر مطلق ایستاده‌ایم