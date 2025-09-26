مشاور عالی فرمانده کل قوا بر پیشتازی استان اصفهان در مقابله با استکبار تأکید کرد و گفت: رژیم صهیونیستی رو به سقوط است و خون شهدای غزه راه آزادی قدس را هموار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا ، با اشاره به نقش تاریخی مردم اصفهان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: مردم این استان در شکستن رژیم طاغوت پیش قدم بودند و در استحکام جمهوری اسلامی پیشگام. در آزادی کردستان و همچنین در حمایت از فلسطین با اعزام فرماندهان بزرگی همچون شهیدان عباس نیلفروشان، سید محمد حجازی و علی زاهدی، پیشتاز بودند.

صفوی در توصیف شهید نیلفروشان افزود: ایشان فرماندهی مؤمن، دانا، هوشمند، شجاع و مهربان بود و قلبی به لطافت یک گل داشت. کتاب چکامه نیلی که امروز رونمایی شد، شامل دست کم ۵۰ شعر از این شهید بزرگوار است که نشان دهنده ابعاد ادبی و عرفانی این فرمانده است.

مشاور فرمانده کل قوا با اشاره به نقش فرماندهان عالم و تدبیرگر در تقویت قدرت مقاومت، خاطرنشان کرد: شهید نیلفروشان از چهره‌های نابغه، مقتدر و لطیف بود که باید الگویی برای نسل فعلی ایران، حزب‌الله لبنان و یمنی‌ها باشد.

وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تأکید کرد: این رژیم ناپایدار و رو به سقوط است. شهادت حدود ۷۰ هزار فلسطینی، از جمله ۲۰ هزار کودک، جنایتی است که اروپاییان و برخی عرب‌ها در برابر آن سکوت کرده‌اند، اما ملت‌های غیرعرب مانند ایران و یمن در برابر این شر مطلق ایستاده‌اند. وعده خداوند و خون شهدا، سقوط این رژیم جنایتکار را قطعی کرده است.

صفوی در پایان با دعا برای حل مشکلات مردم اصفهان، خطاب به دولتمردان گفت: امیدوارم مسئولان قدر این مردم، جوانان و خون شهدا را بدانند و در حل مشکلات استان اصفهان تلاش جدی کنند.

منبع: تسنیم