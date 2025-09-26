باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخستوزیر پاکستان، شهباز شریف، در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در کاخ سفید، از شرکتهای آمریکایی دعوت کرد تا در این کشور سرمایهگذاری کنند. به گزارش دفتر وی، این ملاقات همچنین بر چگونگی پایان دادن به جنگ در غزه متمرکز بود.
شریف به همراه ژنرال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش، روز پنجشنبه با ترامپ دیدار کرد که نشاندهنده ادامه روند بهبود روابط با آمریکا است؛ روابطی که تحت دولت قبلی آمریکا متوقف شده بود.
به گفته دفتر نخستوزیر، وی بخشهای کشاورزی، فناوری، معدن و انرژی را به عنوان حوزههای اولویتدار برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی معرفی کرد. ترامپ پیشتر خواستار شده بود که شرکتهای آمریکایی به اکتشاف نفت در پاکستان بپردازند.
در این بیانیه آمده است: «نخستوزیر اطمینان داد که تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، شراکت پاکستان و آمریکا برای منافع متقابل هر دو کشور بیشتر تقویت خواهد شد.»
کاخ سفید بلافاصله بیانیهای صادر نکرد. ترامپ دقیقاً قبل از ملاقات در دفار بیضی شکل به خبرنگاران گفته بود که منیر «آدم بسیار فوقالعادهای است و نخستوزیر نیز چنین است.»
نظامیان پاکستان نفوذ بسیار زیادی بر سیاست این کشور دارند و رئیس ستاد ارتش به طور گسترده قدرتمندترین فرد در کشور تلقی میشود.
منبع: خبرگزاری فرانسه