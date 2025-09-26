فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در پیامی خطاب به سربازان، تاکید کرد: بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام امیر سرتیپ صباحی‌فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پر افتخار ایران اسلامی یادآور روز‌های بزرگ، غرور انگیز و لحظه‌های حساس و سرنوشت سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان دلیر می‌درخشد.

هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما یقینا مهر تأییدی است برافتخار آفرینی سربازان، آن جوانان غیوری که با تبعیت از ولایت و فرامین بنیان گذار انقلاب اسلامی پوزه اسرائیل و ایادی استکبار را به خاک مالیدند و امروز نیز همگام با انسجام و وحدت مردم نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کردند.

بی تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می‌کشید.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، همواره قدردان تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای نسل جوان و با انگیزه، مدرسه‌ای از خودسازی، رشد و تعالی و تعهد به میهن و کشور است.

اینجانب فرارسیدن روز سرباز که مصادف با ایام هفته دفاع قدس است را به تمامی سربازان قهرمان ایران اسلامی و به ویژه سربازان غیور مجموعه پدافند هوایی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم شاهد تداوم پیروزی‌های شگرفت این سربازان عزیز در صیانت از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلابی باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)

 سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد

منبع: ارتش جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ، سربازان کشور ، هفته دفاع مقدس ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
بازدید امیر سرتیپ صباحی‌فرد از گروه پدافند هوایی فردو قم
دیدار امیر صباحی‌فرد با خانواده یکی از شهدای ارتش در دفاع مقدس ۱۲ روزه
مجموعه پدافند هوایی نقشی ارزنده در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی ایفا کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
اسنپ‌بک، دورویی و نفاق غرب را می‌رساند/ سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل سند حقارت رژیم صهیونیستی بود
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
آخرین اخبار
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی ضروری است
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
اسنپ‌بک، دورویی و نفاق غرب را می‌رساند/ سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل سند حقارت رژیم صهیونیستی بود
عراقچی: حمله نظامی هم نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند
رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران
آمریکا با اعمال محدویت‌های غیرقانونی علیه هیات ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است
در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد
جمهوری اسلامی ایران با فشار حداکثری تسلیم نخواهد شد/ ایران از برنامه هسته‌ای خود برنمی‌گردد
نمایش دستاورد‌های صنعت هسته‌ای ایران در «هفته جهانی اتم» روسیه
شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه