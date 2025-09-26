کشت مستقیم برنج برای نخستین بار در منطقه هزارجریب شهرستان گلوگاه با موفقیت به انجام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه کشت مستقیم برنج در منطقه هزارجریب شهرستان گلوگاه با موفقیت به انجام رسید، گفت: این رویداد نقطه عطفی در روشهای سنتی کشت برنج در این منطقه به شمار میرود و نویدبخش تحولی اساسی در مدیریت منابع آب و کاهش هزینههای تولید است.
او افزود: کشت مستقیم برنج، رویکردی نوین است که در آن بذر برنج پس از آمادهسازی زمین، به طور مستقیم و بدون نیاز به نشاء، در خاک کاشته میشود.
عسکری با اشاره به مزایای این روش، گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای کشت مستقیم برنج، کاهش چشمگیر مصرف آب است. بر اساس بررسیها، این روش میتواند مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش دهد که در شرایط بحران کمآبی کنونی، امری حیاتی است.
او افزود: علاوه بر کاهش مصرف آب، کشت مستقیم برنج به کاهش هزینههای کارگری و استفاده از ماشینآلات کشاورزی نیز کمک میکند. حذف مرحله نشاء، نیاز به نیروی کار و ادوات مرتبط را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. همچنین، با کاهش تردد ماشینآلات، ساختمان خاک حفظ شده و فرسایش آن به حداقل میرسد.
سرپرست جهاد کشاورزی گلوگاه در پاسخ به نگرانیهای احتمالی در خصوص عملکرد محصول، افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد که عملکرد برنج در روش کشت مستقیم نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد افزایش نیز داشته است. برای ارقام پرمحصول، عملکرد تا ۶ تن در هکتار و برای ارقام محلی حدود ۴.۵ تن در هکتار گزارش شده است.
او ادامه داد: در سال جاری، ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی گلوگاه به کشت مستقیم برنج اختصاص یافت و بیش از ۹ تن برنج با کیفیتی مشابه ارقام محلی از این مزارع برداشت شد. این نتایج، مهر تأییدی بر کارآمدی و پتانسیل بالای این روش نوین است.
برداشت محصول شالی به روش کشت مستقیم در شالیزارهای روستای وزوار از توابع شهرستان گلوگاه انجام شده است. این موفقیت، میتواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق برنجخیز استان مازندران و کشور مورد توجه قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار کشاورزی و حفظ منابع آبی باشد.