زلنسکی تهدید کرده بود اگر مسکو حملات خود به اوکراین را متوقف نکند، مقامات ارشد روسیه باید به پناهگاه‌های ضدبمب اطراف کرملین بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روسیه روز جمعه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را به دلیل مطرح کردن تهدید‌های «غیرمسئولانه» متهم کرد؛ پس از آنکه وی هشدار داد اگر مسکو حملات خود به اوکراین را متوقف نکند، مقامات ارشد روسیه باید به پناهگاه‌های ضدبمب اطراف کرملین بروند.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با رسانه آمریکایی آکسیوس گفت: «مقامات روسیه باید بدانند پناهگاه‌های ضدبمبشان کجاست» و افزود: «اگر جنگ را متوقف نکنند، در هر صورت به آن نیاز خواهند داشت.»

روسیه در اوایل این ماه و در جریان بزرگ‌ترین حمله هوایی خود به اوکراین، برای اولین بار در طول درگیری سه سال و نیم گذشته، مجتمع دولتی اوکراین در کی‌یف را هدف قرار داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در یک جلسه توجیهی به خبرنگاران از جمله خبرگزاری فرانسه گفت: «زلنسکی به وضوح به تلاش‌های مایوسانه خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل است که او مرتباً تهدید می‌کند که این امر بسیار غیرمسئولانه است.»

حمایت آمریکا و اروپا از توانایی اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه، اغلب متزلزل بوده است؛ واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی از تحریک مسکو به درگیری گسترده‌تر هراس دارند.

با این حال، اوکراین اکنون به طور مکرر تأسیسات انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهد و به‌طور مشخص پالایشگاه‌های این کشور را بار‌ها مورد حمله قرار داده است. زلنسکی همچنین گفته که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به او چراغ سبز نشان داده تا این حملات را ادامه دهد.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: دولت روسیه ، جنگ روسیه و اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
