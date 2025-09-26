باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش مقامات، یک ساختمان در دلتای نیل مصر روز جمعه در سحرگاه بر اثر آتش‌سوزی به‌طور جزئی فروریخت که دست‌کم هشت کشته و ۲۹ مصدوم بر جای گذاشت.

اداره رسانه‌ای استاندار استان غربیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک اتصال کوتاه برق باعث انفجار یک دیگ و وقوع آتش‌سوزی در طبقه دوم یک کارگاه رنگرزی در شهر المحله، که به تولید منسوجات شناخته می شود، شد. این حادثه منجر به فروریزی جزئی ساختمان گردید.

استاندار، اشرف الجندی، که از محل حادثه بازدید کرده بود، در بیانیه‌ای گفت که تیم‌های امداد آتش را به طور کامل تحت کنترل درآورده و بخش‌های تخریب‌شده ساختمان را بررسی کرده‌اند، اما امدادگران هنوز در تلاش هستند سه نفر را از زیر آوار بیرون بکشند. وضعیت آنان نامشخص است.

وزارت کار در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخی از اعضای امداد در حین اطفای حریق جان باختند. به گفته دفتر استاندار، یکی از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، وضعیت هشت نفر دیگر پایدار است و بقیه درمان و ترخیص شده‌اند.

در تیرماه گذشته، آتش‌سوزی ساختمان اصلی شرکت مخابراتی در مرکز قاهره را فراگرفت که دست‌کم به مصدومیت ۱۴ نفر انجامید و باعث قطع موقت خدمات اینترنت و تلفن همراه شد.

منبع: ای پی