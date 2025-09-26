قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۴ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۴ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۵۶۵،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش سکه بانک مرکزی تنها جامعه را شرطی‌تر می‌کند+ فیلم
هیاهوی گوشت‌های آلوده وارداتی از مغولستان؛ حقیقت از زبان سازمان دامپزشکی
قیمت هرقوطی شیرخشک ۲۲۰ هزارتومان رسید
پیش‌بینی هواشناسی از شرایط جوی روز‌های آینده/ تداوم ابرناکی و رگبار در استان‌های شمالی
رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق نیازمند مدیریت مصرف است+ فیلم
رگبار پراکنده در شمال غرب کشور/ بارش در مناطق شمالی از امشب
اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی
افزایش ۲۰ درصدی بهره وری ساخت و ساز با مدل سازی اطلاعات ساختمان
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران- شمال و محور چالوس
گام بلند ایران برای تحقق تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۴ مهر ماه
گام بلند ایران برای تحقق تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای
نشست مشترک روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو بریکس
هشدار وزش باد در تهران/ افزایش شدت آلاینده‌ها در اواسط هفته
سرمایه‌گذاری آذربایجان در حوزه بندری کشور/ ظرفیت جابه‌جایی ۱۴۰ میلیون تن کالا از بندر شهید رجایی
هیاهوی گوشت‌های آلوده وارداتی از مغولستان؛ حقیقت از زبان سازمان دامپزشکی
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صفر شد
پیش‌بینی هواشناسی از شرایط جوی روز‌های آینده/ تداوم ابرناکی و رگبار در استان‌های شمالی
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران- شمال و محور چالوس
رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق نیازمند مدیریت مصرف است+ فیلم
پیش فروش سکه بانک مرکزی تنها جامعه را شرطی‌تر می‌کند+ فیلم
قیمت هرقوطی شیرخشک ۲۲۰ هزارتومان رسید
با گذشت ۶۶ روز از مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ محصولات اساسی نیست
رگبار پراکنده در شمال غرب کشور/ بارش در مناطق شمالی از امشب
افزایش ۲۰ درصدی بهره وری ساخت و ساز با مدل سازی اطلاعات ساختمان
اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی
کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
آغاز پاییز طلایی مرکز مبادله ایران از ششم مهر
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه