درمان سرطان با رادیو دارو + فیلم

توسعه تولید رادیو داروها از جمله کاربردهای فناوری صلح آمیز هسته ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه تولید رادیو داروها با بهره‌گیری از توان دانشمندان صنعت هسته‌ای، یکی از کاربردهای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به شمار می‌رود.

 لوتوشیوم، رادیو دارویی است که برای درمان سرطان پروستات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

