درمان سرطان با رادیو دارو + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0635\u0644\u062d\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\n\u00a0\u0644\u0648\u062a\u0648\u0634\u06cc\u0648\u0645\u060c \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0637\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n