\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640\u00a0 \u063a\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0648\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0648 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u06cc \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u060c \u062f\u0627\u0631\u0648\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u0622\u0628 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n