جنگ رژیم تروریستی اسرائیل علیه فلسطینیان منبع اصلی سود برای شرکت‌های بین‌المللی است. به‌روزرسانی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) نشان داد که تعداد شرکت‌های بین‌المللی که به طور غیرقانونی در شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری فعالیت می‌کنند، از سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

تعداد این شرکت‌ها ۶۸ مورد افزایش یافته و تعداد فعلی را از ۱۱ کشور به ۱۵۸ کشور رسانده است، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳، ۹۷ شرکت بود. این آمار بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر از حدود ۲۵۰ شرکت بین‌المللی فعال در شهرک‌ها از ۵۹۶ شرکت متهم است. این بدان معناست که تعداد واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

این شرکت‌ها تجهیزات و مصالحی را تأمین می‌کنند که ساخت و نگهداری شهرک‌های غیرقانونی، تخریب خانه‌ها و املاک فلسطینیان، فعالیت‌های نظارتی، استفاده تجاری از منابع طبیعی و آلودگی و تخلیه زباله در روستا‌های فلسطینی را تسهیل می‌کند.

شرکت‌های تحت پوشش به‌روزرسانی ۲۰۲۵ در درجه اول بر فعالیت‌های تجاری مربوط به ساخت و ساز، املاک و مستغلات، معدن و استخراج معادن تمرکز دارند. این دفتر همچنان به بررسی ادعا‌های مربوط به شرکت‌هایی می‌پردازد که ارزیابی‌های آنها نتوانسته است به موقع برای این گزارش تکمیل شود.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، گفت: «این گزارش بر مسئولیت شرکت‌های فعال در زمینه‌های درگیری برای انجام بررسی‌های لازم برای اطمینان از عدم مشارکت فعالیت‌هایشان در نقض حقوق بشر تأکید می‌کند.»

بیشتر شرکت‌های موجود در این به‌روزرسانی در رژیم تروریستی اسرائیل مستقر هستند، در حالی که برخی دیگر در کانادا، چین، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، انگلستان و آمریکا مستقر هستند.

منبع: المیادین