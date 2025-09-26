باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، اظهار داشت: «من دیروز در مورد وضعیت نیروگاه هستهای زاپوریژژیا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفتوگو کردم.»
او خاطرنشان کرد که با رئیسجمهور روسیه در مورد وضعیت برنامه هستهای ایران و نقش مهم روسیه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفتوگو کرده است.
اوایل این هفته، گروسی ادعا کرد که «ایران هنوز ظرفیت توسعه برنامه هستهای خود را دارد.»
او در بیانیههای مطبوعاتی اعلام کرد که «آژانس بازرسیها از تأسیسات ایران را از سر گرفته است، اما ما اجازه دسترسی به ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد آن را دریافت نکردهایم.»
او ادعا کرد که «ایران به شدت از ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد خود محافظت میکند، زیرا معتقد است که همچنان در برابر حملات بیشتر آسیبپذیر است.» توضیح داد که «افزایش غنیسازی اورانیوم ایران به ۹۰ درصد مسئله چند هفته است، نه چند ماه یا چند سال.»
او مدعی شد که «دانستن میزان افول برنامه هستهای ایران پس از حملات بدون بازرسی دشوار است. برنامه هستهای ایران دیگر آنطور که ما میدانستیم وجود ندارد، اما میتوان آن را بازسازی کرد».
منبع: النشره