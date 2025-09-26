باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با آکسیوس گفت که اکثر اعضای ناتو به دلیل احتمال تلافی‌جویی از سوی روسیه، از پاسخ دادن به اقدامات این کشور «می‌ترسند».

زلنسکی به ادعای مقامات اروپایی اشاره کرد که می‌گویند روسیه در هفته‌های اخیر چندین بار حریم هوایی این اتحادیه را نقض کرده است. او گفت که همه رهبران ناتو از پاسخ به روسیه نمی‌ترسند، اما اکثر آنها می‌ترسند. و افزود دلیلش این است که آنها فکر می‌کنند «روسیه دیوانه است» و «حق با آنهاست.»

رئیس جمهور اوکراین افزود: «پاسخ به این اقدامات بسیار ضعیف بوده و این امر سبب می‌شود مسکو به رفتار خود ادامه دهد».

زلنسکی تاکید کرد که در این شرایط، هواپیما‌های روسی باید سرنگون شوند.

مقامات لهستانی در شهریور ماه اعلام کردند که بیش از ده پهپاد روسی وارد حریم هوایی آن شده‌اند. به فاصله چند روز، رومانی اعلام کرد که یک پهپاد روسی حدود یک ساعت بر فراز خاک آن پرواز کرده است. همچنین در ۱۹ سپتامبر، استونی اعلام کرد که سه جن جنگنده روسی ۱۲ دقیقه بدون فرستنده‌های خود وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند.

مارک روته، دبیر کل ناتو روز گذشته گفت که «اگر لازم باشد» در صورتی که پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسی وارد حریم هوایی ناتو شوند، هدف قرار خواهند گرفت.

در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید که اتهامات مربوط به نقض حریم هوایی اروپا توسط هواپیما‌های روسی «پوچ و بی‌اساس» است. او تصریح کرد: «من نمی‌خواهم در مورد این موضوع بحث کنم. ادعا‌های مربوط به نقض حریم هوایی توسط هواپیمای ما بی‌اساس است. آنها کاملاً نادرست هستند. هواپیما‌های ما پرواز‌های خود را با رعایت دقیق قوانین بین‌المللی هوانوردی انجام می‌دهند.»

پسکوف همچنین در پاسخ به سوالی در مورد گزارش بلومبرگ و رویترز مبنی بر اینکه «نقض حریم هوایی اروپا توسط روسیه عمدی بوده است»، پاسخ داد: «از بلومبرگ بپرسید که این اطلاعات را از کجا آورده‌اند.»

منبع: آکسیوس