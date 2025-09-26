باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت مصر روز جمعه اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه، هشت نفر در اثر آتش‌سوزی در یک کارخانه پوشاک در منطقه محله الکبری در استان غربیه، در شمال قاهره، کشته و ۳۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت و جمعیت مصر در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرد، اعلام کرد: «۲۶ آمبولانس مجهز به تجهیزات پزشکی بلافاصله پس از دریافت گزارش، به عنوان بخشی از اقدامات واکنش اضطراری، به محل آتش‌سوزی که صبح امروز جمعه در یک کارخانه پوشاک در منطقه محله الکبری، استان غربیه رخ داد، اعزام شدند.»

این وزارتخانه توضیح داد که «تیم‌های آمبولانس توانستند ۳۵ نفر از مجروحان را به بیمارستان عمومی محله منتقل کنند، جایی که آنها تحت نظارت تیم‌های پزشکی متخصص، مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کنند.»

این وزارتخانه افزود که گزارش اولیه حاکی از آن است که «این حادثه منجر به مرگ هشت شهروند شده است.» این وزارتخانه مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های درگذشتگان ابراز کرده و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارد.

این وزارتخانه تایید کرد که «تیم‌های میدانی و مرکزی همچنان به نظارت دقیق بر اوضاع ادامه می‌دهند و نیرو‌های دفاع مدنی به عملیات نجات و آواربرداری در جستجوی هرگونه مجروح یا قربانی دیگر ادامه می‌دهند و هماهنگی کامل بین مقامات ذیربط برای تضمین ایمنی همه وجود دارد.»

منبع: سی ان ان عربی