محمدعلی حامد رضوی به بررسی کتاب «غوغای غزل؛ از مُعزّی تا منزوی» پرداخت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0627\u0645\u062f \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u00ab\u063a\u0648\u063a\u0627\u06cc \u063a\u0632\u0644\u061b \u0627\u0632 \u0645\u064f\u0639\u0632\u0651\u06cc \u062a\u0627 \u0645\u0646\u0632\u0648\u06cc\u00bb \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u063a\u0632\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0639\u0631 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n