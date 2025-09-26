فدراسیون جهانی شمشیربازی در تازه‌ترین رده‌بندی خود اعلام کرد که داور بین‌المللی ایران، در سال ۲۰۲۵ به عنوان دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر انتخاب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فدراسیون جهانی شمشیربازی، اسامی داوران برتر این رشته را در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی، رضا پیکرآرا داور بین‌المللی شمشیربازی ایران در فصل ۲۰۲۵ به عنوان دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر شناخته شد. این عنوان در پی قضاوت‌های دقیق، منصفانه و حرفه‌ای او در میادین معتبر جهانی به دست آمد و نام ایران را در سطح بین‌المللی بیش از پیش مطرح کرد.

در رده‌بندی اعلام‌شده، میلنشف از کشور بلغارستان به عنوان بهترین داور جهان در اسلحه سابر معرفی شد.

منبع: ایرنا

