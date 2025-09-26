معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به چالش‌های تأمین داروهای وارداتی بیماران خاص، از نظارت آنلاین بر داروخانه‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -  روح‌الله تقوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در برنامه پرونده ویژه  با موضوع بررسی  مشکلات بیماران خاص  درباره علت تحویل محدود برخی داروها در نسخه‌های بیماران خاص گفت: در زمینه تولید داروهای داخلی، با مشکلات کمتری مواجه هستیم و روند تأمین نسبتاً پایدار است؛ اما داروهای وارداتی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، به‌صورت مقطعی با اختلال در تأمین روبه‌رو می‌شوند.

او با تأکید بر نظارت دقیق بر روند عرضه دارو افزود: معاونت غذا و داروی دانشگاه به‌صورت آنلاین بر داروخانه‌ها نظارت دارد؛ مشخص است چه دارویی در کدام داروخانه موجود است و به چه تعداد؛ اقدامی که مانع از اعمال نظر شخصی در روند توزیع دارو می‌شود.

تقوی همچنین خاطرنشان کرد: بیماران خاص دارای پرونده مشخص هستند و به داروخانه‌های منتخب معرفی می‌شوند. بعید می‌دانم داروخانه‌ها در این فرآیند اعمال نظر شخصی داشته باشند.

او در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، یا سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

