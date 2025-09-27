باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بنزین سوپر به عنوان یکی از مهم ترین بحث ها در حوزه سوخت کشور به شمار می‌رودکه از‌ماه‌های گذشته با توجه به وعده‌های مختلفی که در خصوص واردات بنزین داده شده بود نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده بود که همین امر خود در اجرایی شدن آن نقش بسیار موثری داشته است.

اخیرا خبرها حاکی از آن است که واردات بنزین سوپر صورت گرفته و به زودی طی یکی دو هفته آینده عرضه آن آغاز می‌شود. همچنین خبرها حاکی از آن است که نرخ این بنزین با توجه به نرخ ارز بوده بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت آن بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

با توجه به آنکه بنزین سوپر باید توسط شرکت‌های مختلف وارد شود تا به امروز ۱۹ مجوز واردات بنزین سوپر توسط شرکت‌ها صادر شده است.

مهدی فلاح دوست معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت عرضه بنزین سوپر در درگاه ملی مجوزها اظهار داشت:در زمینه توزیع بنزین سوپر، طبق اطلاعات وزارت نفت، حدود ۱۹ مجوز صادر شده و فرآیند واردات در حال انجام است. این مجوزها به‌منظور تسهیل در فرآیند توزیع و تأمین سوخت صادر شده‌اند.

او بیان کرد: واردات بنزین سوپر طبق قانون تصویب هیئت دولت بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین پیش از این رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت، اعلام کرده بود که‌ تاکنون بنزین سوپر وارداتی به جایگاه‌های سوخت راه نیافته و هنوز عرضه اتفاق نیفتاده است اما وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در تلاش برای تسریع روندها هستند.

وی با بیان اینکه پس از انجام واردات و احتمالا تعیین قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی مراحل حمل و توزیع انجام خواهد شد و مشکل جدی وجود ندارد، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران روندهای توزیع این بنزین خارج از مدل عرضه سوخت داخلی خواهد بود.

به گفته وی به دلیل اوج گیری مصرف بنزین و استفاده پالایشگاه‌ها از تمام توان برای تولید بنزین یورو، امکان تولید و توزیع بنزین سوپر در طی چند سال گذشته به کمترین میزان رسید.

او با بیان اینکه در حال حاضر علی رغم مصرف بالا، با تلاش‌های انجام شده تامین نیاز بنزین در کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: ورود بنزین سوپر وارداتی می‌تواند نیاز بخشی از مصرف کنندگان را تامین کند، ضمن اینکه ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند روند کار را تسهیل کند.

وی اظهار کرد: البته تمهیداتی اندیشیده شده که نوسانات نرخ ارز و سایر هزینه‌ها موجب بالا رفتن قیمت نشود و پس از ورود محموله‌های بنزین هزینه‌های انبارداری، نگهداری، حمل‌ونقل، توزیع، پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی منجر به تعیین قیمت در بورس انرژی خواهد شد.

در حالی که‌ مهدی فلاح دوست معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها در زمینه توزیع بنزین سوپر اعلام کرده بود که طبق اطلاعات وزارت نفت، حدود ۱۹ مجوز صادر شده و فرآیند واردات در حال انجام است. این مجوزها به‌منظور تسهیل در فرآیند توزیع و تأمین سوخت صادر شده‌اند. اما تناقض آماری میان مجوزهای صادر شده از سوی معاون مرکز پایش درگاه ملی مجوزها و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد.

به طوری که‌ عباس یلان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رابطه با جزئیات این موضوع می‌گوید: با توجه به اینکه واردات بنزین سوپر دست بخش خصوصی است ابعاد آن به درستی مشخص نیست

یلان تاکید کرد: تا کنون ۱۳ مجوز واردات و ۴ مجوز توزیع از سوی شرکت ما صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها صدور مجوز را بر عهده دارد و اجرای آن به عهده بخش خصوصی است، تاکید کرد: ابتدا باید با شرکت‌هایی که مجوز را دریافت کرده‌اند تماس گرفته و جزئیات واردات را مشخص کنیم.

پیش از این پیگیری‌ها حاکی ازآن بود که درهفته جاری واردات اولین محموله بنزین سوپر انجام می‌شود و قیمت گذاری آن بر اساس بورس انرژی صورت می‌گیرد.

در جلسه هیئت دولت هم محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در خصوص واردات بنزین سوپر اعلام کرده بود که‌به‌ زودی واردات و عرضه بنزین در جایگاه های سوخت آغاز خواهد شد.

وزیر نفت گفت: خوشبختانه فرایند تامین بنزین سوپر تسریع شده است.

در تمامی پیچ وخم های واردات بنزین سوپر مدیرعامل شرکت پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرده بود: ظرفیت پالایشگاه یک بار از ۳۶۰ هزار بشکه به ۴۵۰ هزار بشکه افزایش یافته و اکنون در خصوص تولید بنزین سوپر برنامه‌ای به ما ابلاغ نشده است. با این حال تمامی تولیدات پالایشگاه ستاره در محدوده استاندارد یورو ۵ تولید می‌شود.

بررسی ها حاکی از آن است که هفته آینده نخستین محموله بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و بر اساس قیمت‌گذاری بورس انرژی وارد کشور می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های اخیر کمبود این سوخت باکیفیت، مصرف‌کنندگان را سردرگم کرده و بازار غیررسمی را داغ‌تر ساخته بود. حال اما این بار هم یک چالش بزرگ همچنان وجود دارد. زمانی که شیوه نامه واردات بنزین سوپر به تصویب رسید، ساز و کاری برای ابطال مجوز واردات در نظر گرفته نشد و اکنون در هیئت مقررات‌زدایی شیوه ابطال تعلیق مجوز شرکت‌ها به تصویب رسیده است چرا که مجوز واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی تکلیف قانون بودجه بوده و امکان ابطال آن از سوی سایر نهادها وجود ندارد.