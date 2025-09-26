حمید بهمنی گفت: من یک تصویر‌بردار حرفه‌ای بودم و همه عشقم دوربینم بود. چشمم ویزور و لنز دوربین بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - حمید بهمنی متولد آبان ۱۳۴۲ در شهر آمل است که دارای تحصیلات آکادمیک در انجمن سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوان و ارتباطات از جهاد دانشگاهی است.

او همچنین کارگردان، مستندساز و تصویربردار سازمان صداوسیما است. بهمنی عضو انجمن خبرنگاران ایران و اتحادیه خبرنگاران آسیا، اروپا و آمریکا در کشور سوئیس نیز است.

بهمنی همچنین سابقه حضور و تصویربرداری از جنگ‌های بین‌المللی از جمله جنگ بوسنی و هرزگوین، صربستان، سارایوو در سال ۱۹۹۲، حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ با ماموریت برای تهیه خبر و تصویر تلویزیونی در جنوب عراق (شهر‌های بصره، کربلا، سامرا، کاظمین، بغداد، نجف و ناصریه) را در کارنامه خود دارد. 

حمید بهمنی

بهمنی در جنگ آمریکا در عراق بر اثر انفجار و تشعشات رادیواکتیو بینایی خود را از دست داد.

به مناسب هفته دفاع مقدس گفت و گویی با او داشتیم.

بهمنی در خصوص هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس را به خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و جامعه ایثارگران و سرافرازان ۸ سال دفاع مقدس تبریک می‌گویم.

او ادامه داد: من در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۱، ۲ و ۳ و همچنین عملیات‌های خیبر و بدر حضور داشتم. من در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۲  از ناحیه پای چپ مجروح شدم.

بهمنی بیان کرد: در حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در اطراف شهر بصره که در حال  فیلمبرداری بودم بر اثر موج انفجار و تشعشعات رادیواکتیو بمب آمریکایی‌ها از ناحیه ۲ چشم نابینا و با اکسیژن زندگی می‌کنم.

حمید بهمنی

او درخصوص اینکه با وجود ۲۲ سال نابینایی، همچنان با عشق به کار در رسانه ملی فعالیت می‌کنم، گفت: خیلی از خدا شکرگزارم که من را در این امتحان الهی انتخاب کرد و زیباترین هدیه که این نابینایی بود را به من داد. من یک تصویر بردار حرفه‌ای بودم و کارم و همه عشقم دوربینم بود. چشمم ویزور و لنز دوربین بود. خدا گفت من می‌خواهم یک هدیه به تو و خیلی از چیز‌های خوب دیگر را هم می‌خواهم به تو بدهم و این نابینایی را به من  هدیه داد و از طرفی به من بینایی هدیه کرد که زیبایی‌های خودش را دارد.

بهمنی بیان کرد: خدا من را تنها نگذاشت و من در حال حاضر تهیه کننده برنامه‌های جانبازان و توان یابان، همگام با لیگ و برنامه دوومیدانی هستم و همیشه می‌گویم تهیه کننده خداست و من کاره‌ای نیستم و عزت و آبرو، اعتبار و عشق این برنامه‌ها خداست. کارگردان و مستندساز این برنامه‌ها شهدای گمنام، غواص و ۸ سال دفاع مقدس هستند، چون من اعتقاد دارم شهدا کنار ما هستند و ما را تنها نمی‌گذارند.

او خاطرنشان کرد: همکاران رسانه ملی من سنگرسازان بی سنگر هستند و همه جا حضور دارند. بچه‌های سازمان همیشه به من خیلی لطف داشته‌اند. ریاست سازمان صداوسیما، معاون سیما و معاونت صدا و مدیر شبکه رادیو ورزش به من لطف داشتند، همچنین من واقعا مدیون بچه‌های رادیو ورزش هستم که کنار من هستند و من را حمایت می‌کنند.

