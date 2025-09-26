تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۵ مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی مسابقات جهانی در یونان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی نوجوانان جهان روز پنجشنبه ۳ مهرماه در شهر کاترینی کشور یونان برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز بهعنوان قهرمانی جهان دست یافت.
یوسف حسینپوران در ۷۰ کیلوگرم و محمدمهدی فتوحی در ۹۰ کیلوگرم به مدال طلا، ایلیار وقاری در ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره و علیاصغر کپج در ۶۰ کیلوگرم و ابوالفضل سعادتی در ۸۰ کیلوگرم به مدال برنزِ این رقابتها رسیدند.
در ردهبندی تیمی، ایران با ۸۰ امتیاز قهرمان شد و گرجستان با ۷۵ و آذربایجان با ۶۲ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
منبع: ایرنا