تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۵ مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی مسابقات جهانی در یونان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های کشتی ساحلی قهرمانی نوجوانان جهان روز پنجشنبه ۳ مهرماه در شهر کاترینی کشور یونان برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز به‌عنوان قهرمانی جهان دست یافت.

یوسف حسین‌پوران در ۷۰ کیلوگرم و محمدمهدی فتوحی در ۹۰ کیلوگرم به مدال طلا، ایلیار وقاری در ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره و علی‌اصغر کپج در ۶۰ کیلوگرم و ابوالفضل سعادتی در ۸۰ کیلوگرم به مدال برنزِ این رقابت‌ها رسیدند.

در رده‌بندی تیمی، ایران با ۸۰ امتیاز قهرمان شد و گرجستان با ۷۵ و آذربایجان با ۶۲ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کشتی ساحلی ، قهرمانی نوجوانان
خبرهای مرتبط
درخشش تیم ملی کشتی ساحلی ایران در سری جهانی مراکش
رونمایی از نفرات برتر رقابت‌های کشتی ساحلی جوانان
قائمشهر بر سکوی قهرمانی کشتی ساحلی نونهالان مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی
آبی پوشان پایتخت به دنبال خروج از بحران در قزوین/ تکاپوی شاگردان نویدکیا برای کسب نخستین برد
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
تساوی ایران برابر انگلستان در جام ملت‌های فوتبال نابینایان
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
پیروزی استون ویلا، اشتوتگارت و پورتو در لیگ اروپا+ فیلم
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
صابری: فدراسیون من را به اردو دعوت نکرد/ در ناگویا ۲۱ متر پرتاب می‌کنم
دیدار رئیس فدراسیون اسکیت با استاندار اصفهان
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی امید برای مسابقات قهرمانی جهان
آخرین اخبار
استقلال صفر - شمس آذر صفر/ گزارش لحظه به لحظه
کشتی ساحلی نوجوانان جهان؛ ایران قهرمان شد
درخواست تقوی برای حمایت از ملی‌پوشان والیبال + فیلم
پیکرآرا دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر شد
آمریکا دوباره به ورزشکاران ایرانی ویزا نداد
شوخی مجری تلویزیون با لقب رحمان عموزاد + فیلم
آغاز اردوی تیم ملی ووشو مردان و زنان برای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی ایران برابر انگلستان در جام ملت‌های فوتبال نابینایان
رکابزن ایران در جهان پنجاه‌ونهم شد
دختران ایران در لیگ هاکی روی یخ مجارستان
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی امید برای مسابقات قهرمانی جهان
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
یازدهمی پاراشناگر ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان
دیدار رئیس فدراسیون اسکیت با استاندار اصفهان
صابری: فدراسیون من را به اردو دعوت نکرد/ در ناگویا ۲۱ متر پرتاب می‌کنم
پیروزی استون ویلا، اشتوتگارت و پورتو در لیگ اروپا+ فیلم
آبی پوشان پایتخت به دنبال خروج از بحران در قزوین/ تکاپوی شاگردان نویدکیا برای کسب نخستین برد
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی
نفتی‌ها جام قهرمانی لیگ دوومیدانی را بالای سر بردند
معضل گلزنی در پرسپولیس/ سرخپوشان ۲۲۷ دقیقه گل نزده‌اند
بیفوما: ضمانت می‌کنم برد‌های پرسپولیس شروع می‌شود
آل کثیر: شعاری از سوی هواداران پرسپولیس نشنیدم
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
کسب تک امتیاز برابر پرسپولیس خوب است/ هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد
اسکوچیچ: داوران جلوی وقت‌کُشی را بگیرند
قربانی: با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم/ با سفارش مربی نشدم
نامزدی ایران در ۵ بخش برترین‌های AFC
هندبال ایران بربام آسیا ایستاد