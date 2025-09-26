ترامپ در دستوری خطاب به دادستان‌های واشنگتن خواستار اجرای حکم اعدام در این ایالت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی که به عنوان آخرین اقدام او برای تحکیم کنترل خود بر اجرای قانون در این شهر توصیف شده است، یادداشت جدیدی را امضا کرد که به دادستان‌های واشنگتن دی سی دستور می‌دهد تا مجازات اعدام را «تا حد امکان» دنبال کنند.

این یادداشت که خطاب به دادستان کل پم بوندی و دادستان جینین پیرو، نوشته شده است، پس از آن منتشر شد که ترامپ در ماه اوت گذشته در واشنگتن «وضعیت اضطراری کیفری» اعلام کرد. در این یادداشت آمده است که اجرای قوانین مجازات اعدام بخشی از این روند خواهد بود.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این اقدام همزمان با پرونده‌ی مهمی مربوط به الیاس رودریگز صورت گرفته است که پس از تیراندازی به کارمندان سفارت رژیم تروریستی اسرائیل در نزدیکی موزه یهودیان در واشنگتن، به اتهام قتل درجه یک و جرایم ناشی از نفرت محاکمه می‌شود.

ترامپ در بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شد، تاکید کرد که هدف «اطمینان از این است که مجرمان خشن با شدیدترین مجازات‌ها برای محافظت از همه آمریکایی‌ها در پایتخت رو‌به‌رو شوند.»

با این حال، این اقدام جنجال گسترده‌ای را در میان مخالفان مجازات اعدام و کارشناسان حقوقی برانگیخت که معتقد بودند رئیس جمهور با انتقال صلاحیت دادگاه‌های محلی به دادگاه‌های فدرال، از «بهانه‌ای دروغین» برای تضعیف استقلال شهر استفاده می‌کند و در را برای چالش‌های حقوقی جدید باز می‌کند.

ماه گذشته، ترامپ متعهد شد که برای هر کسی که در واشنگتن مرتکب قتل شود، مجازات اعدام درخواست کند، حتی اگر مجازات اعدام از سال ۱۹۸۱ در پایتخت لغو شده باشد. او خاطرنشان کرد: «اگر کسی شخص دیگری را در واشنگتن دی سی بکشد، ما مجازات اعدام را درخواست خواهیم کرد. این یک عامل بازدارنده قدرتمند است.»

منبع: المیادین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، اعدام در آمریکا
