مجموع کل مصرف بنزین در طول سه ماه تابستان حدود ۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امسال با توجه به افزایش حجم تردد خودروهادر سطح جاده‌های کشور که طبق آمارهای مرکز مدیریت راه های کشور حدود ۳میلیون تردد ثبت شده بررسی و آمارهای شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاکی از آن است که‌ مصرف بنزین کشور در تابستان امسال با ثبت رکوردی تازه و میانگین مصرف ۱۳۴.۳ میلیون لیتر در روز به حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار میلیون لیتر رسید.

همچنین تقاضای مصرف بنزین در تیر امسال با میانگین مصرف روزانه ۱۲۳.۵ میلیون لیتر بنزین آغاز شد و در مرداد با افزایش ۱۲ درصدی مصرف نسبت به تیر به ۱۳۷.۷ میلیون لیتر افزایش و در شهریور با میانگین مصرف ۱۴۱.۷ میلیون لیتر در روز به اوج رسید.

مصرف روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین در کشور

گفتنی است که مجموع کل مصرف بنزین در طول سه ماه تابستان حدود ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیتر و میانگین مصرف روزانه ۱۳۴.۳ میلیون لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال (تابستان ۱۴۰۳) با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹.۴ میلیون لیتر، حدود ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.

در شهریور همزمان با آغاز تعطیلات و سفرهای تابستانی بیشترین رکورد مصرف در روزهای ۱۵، ۱۸ و ۲۲ شهریور به ترتیب با رقم ۱۴۹.۲، ۱۴۹.۶ و ۱۵۴.۷ میلیون لیتر به ثبت رسیده است.

همچنین طبق آخرین آمارهای مرکز پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مصرف بنزین کشور در هفته پایانی شهریور (۲۵ تا ۳۱ شهریور) همزمان با افزایش سفرها در پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید با ثبت بیش از ۹۷۸ میلیون لیتر به میانگین حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسید.

میانگین مصرف روزانه بنزین در این هفت روز حدود ۱۴۰ میلیون لیتر با دامنه نوسان بیش از ۱۱ میلیون لیتر بوده است، به‌گونه‌ای که بیشترین مصرف بنزین هفته در روز ۳۱ شهریور با رقم بیش از ۱۴۵ میلیون لیتر و کم‌ترین مصرف هفته در روز ۳۰ شهریور با رقم ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد.

سرانه مصرف بنزین در ایران هم‌اکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است.

تردد ۳ میلیون خودرو در شهریور ماه

مهدی مخبر معاون مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده در تابستان امسال، مجموعاً بیش از ۲۰۴ میلیون تردد ثبت شده است. این رقم نسبت به تابستان سال گذشته، با توجه به شرایط خاصی که در تیرماه داشتیم کاهش جزئی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در شهریورماه، ما شاهد رکورد افزایش تردد بودیم. به طور متوسط، بیش از ۳ میلیون تردد در این ماه ثبت شده است. بالاترین میزان تردد در روز‌های ۲۱ و ۲۸ شهریور اتفاق افتاده است.

او با اشاره به بازگشایی مدارس گفت:با توجه به بازگشایی سال تحصیلی، میزان تردد در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

مخبر به محورهای پر تردد هم اشاره کرد و گفت:محور‌های شمالی، به ویژه محور چالوس، همچنان با افزایش تردد به سمت شمال مواجه هستند. در میان محور‌های پرتردد، می‌توان به آزادراه تهران-کرج-قزوین ،آزادراه ساوه-تهران ، محور‌های تهران-قم، قزوین و البرز اشاره کرد.

معاون مرکز مدیریت راه های کشور گفت: مازندران،گیلان، اصفهان،قزوین و قم بوده وپیش بینی می شود که در پایان هفته، به ویژه در روز جمعه، پیش‌بینی می‌شود که محور‌های شمالی با افزایش تردد مواجه شوند، به علت موج بازگشت هموطنان روبرو باشد.

وی گفت:تابستان امسال با رکورد تردد در شهریور پایان یافت، و با ورود به مهرماه، تغییراتی در میزان تردد به وجود آمده است. محور‌های شمالی همچنان در کانون توجه هستند و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده نیز تردد در این محور‌ها ادامه داشته باشد