معاون توسعه اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد گفت:مناطق آزاد ایران با توجه به دسترسی به بازار‌های بزرگ CIS و اوراسیا، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز لجستیکی و اقتصادی منطقه را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛در جریان نشست بریکس ۲۰۲۵ که در شهر هانگژو چین برگزار شد، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان سخنران این نشست، بر ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در تقویت همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس تاکید کرد.

اسفندیار شاه‌منصوری که به همراه میثم صفرزاده معاون حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نمایندگی از مناطق آزاد کشور در این اجلاس حضور یافته بود، ایران را با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه خود «چهارراه شرق و غرب» دانست و اظهار داشت: مناطق آزاد ایران با توجه به دسترسی به بازارهای بزرگ CIS و اوراسیا، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز لجستیکی و اقتصادی منطقه را دارد و به‌عنوان دروازه‌های اقتصادی و لجستیکی کشور، نقشی کلیدی در تقویت کریدورهای بین‌المللی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد جنوبی کشور از جمله کیش، قشم، چابهار و اروند در دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای خلیج فارس و همچنین مناطق آزاد شمالی همچون انزلی، ارس و ماکو در اتصال به بازار بزرگ روسیه و اوراسیا، ایران را پلی استراتژیک میان شمال و جنوب جهان معرفی کرد.

شاه‌منصوری افزود: شبکه ریلی متصل‌کننده این مناطق، سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر انتقال کالا میان کشورهای شمالی و جنوبی را فراهم کرده است.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل مشترک، ایجاد مناطق آزاد مشترک، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، بانکرینگ، صنایع دانش‌بنیان و مراکز نوآوری، همکاری در گردشگری سلامت و تسهیل مبادلات مالی و بانکی را از پیشنهادهای عملی ایران برای گسترش همکاری با اعضای بریکس برشمرد.

همچنین دیدار با برخی نمایندگان کشورهای عضو بریکس و مقامات ارشد مناطق آزاد چین، ارسال پیش‌نویس متن تفاهم‌نامه و مذاکره درباره نهایی‌سازی یادداشت تفاهم با حضور رضا مسرور به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، از دیگر برنامه‌های حضور در نشست مشترک کشورهای عضو بریکس ۲۰۲۵ بوده است.

 

برچسب ها: مناطق ازاد کشور ، رشد اقتصادی
خبرهای مرتبط
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
راه اندازی بورس بین‌الملل تا پایان سال در کیش
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش سکه بانک مرکزی تنها جامعه را شرطی‌تر می‌کند+ فیلم
هیاهوی گوشت‌های آلوده وارداتی از مغولستان؛ حقیقت از زبان سازمان دامپزشکی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۴ مهر ماه
قیمت هرقوطی شیرخشک ۲۲۰ هزارتومان رسید
پیش‌بینی هواشناسی از شرایط جوی روز‌های آینده/ تداوم ابرناکی و رگبار در استان‌های شمالی
گام بلند ایران برای تحقق تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای
رگبار پراکنده در شمال غرب کشور/ بارش در مناطق شمالی از امشب
رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق نیازمند مدیریت مصرف است+ فیلم
نشست مشترک روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو بریکس
افزایش ۲۰ درصدی بهره وری ساخت و ساز با مدل سازی اطلاعات ساختمان
آخرین اخبار
قیمت گذاری گندم به جلسه هفته آتی موکول شد
مناطق آزاد ایران دروازه‌های اقتصادی و لجستیکی کشور است
۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در تابستان سوخت شد/ افزایش ۵ میلیون لیتری بنزین
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۴ مهر ماه
گام بلند ایران برای تحقق تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای
نشست مشترک روسای سازمان‌های مالیاتی کشور‌های عضو بریکس
هشدار وزش باد در تهران/ افزایش شدت آلاینده‌ها در اواسط هفته
سرمایه‌گذاری آذربایجان در حوزه بندری کشور/ ظرفیت جابه‌جایی ۱۴۰ میلیون تن کالا از بندر شهید رجایی
هیاهوی گوشت‌های آلوده وارداتی از مغولستان؛ حقیقت از زبان سازمان دامپزشکی
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صفر شد
پیش‌بینی هواشناسی از شرایط جوی روز‌های آینده/ تداوم ابرناکی و رگبار در استان‌های شمالی
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران- شمال و محور چالوس
رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق نیازمند مدیریت مصرف است+ فیلم
پیش فروش سکه بانک مرکزی تنها جامعه را شرطی‌تر می‌کند+ فیلم
قیمت هرقوطی شیرخشک ۲۲۰ هزارتومان رسید
با گذشت ۶۶ روز از مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ محصولات اساسی نیست
رگبار پراکنده در شمال غرب کشور/ بارش در مناطق شمالی از امشب
افزایش ۲۰ درصدی بهره وری ساخت و ساز با مدل سازی اطلاعات ساختمان
اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی
کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده