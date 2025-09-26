باشگاه خبرنگاران جوان؛در جریان نشست بریکس ۲۰۲۵ که در شهر هانگژو چین برگزار شد، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان سخنران این نشست، بر ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در تقویت همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس تاکید کرد.

اسفندیار شاه‌منصوری که به همراه میثم صفرزاده معاون حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نمایندگی از مناطق آزاد کشور در این اجلاس حضور یافته بود، ایران را با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه خود «چهارراه شرق و غرب» دانست و اظهار داشت: مناطق آزاد ایران با توجه به دسترسی به بازارهای بزرگ CIS و اوراسیا، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز لجستیکی و اقتصادی منطقه را دارد و به‌عنوان دروازه‌های اقتصادی و لجستیکی کشور، نقشی کلیدی در تقویت کریدورهای بین‌المللی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد جنوبی کشور از جمله کیش، قشم، چابهار و اروند در دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای خلیج فارس و همچنین مناطق آزاد شمالی همچون انزلی، ارس و ماکو در اتصال به بازار بزرگ روسیه و اوراسیا، ایران را پلی استراتژیک میان شمال و جنوب جهان معرفی کرد.

شاه‌منصوری افزود: شبکه ریلی متصل‌کننده این مناطق، سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر انتقال کالا میان کشورهای شمالی و جنوبی را فراهم کرده است.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل مشترک، ایجاد مناطق آزاد مشترک، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، بانکرینگ، صنایع دانش‌بنیان و مراکز نوآوری، همکاری در گردشگری سلامت و تسهیل مبادلات مالی و بانکی را از پیشنهادهای عملی ایران برای گسترش همکاری با اعضای بریکس برشمرد.

همچنین دیدار با برخی نمایندگان کشورهای عضو بریکس و مقامات ارشد مناطق آزاد چین، ارسال پیش‌نویس متن تفاهم‌نامه و مذاکره درباره نهایی‌سازی یادداشت تفاهم با حضور رضا مسرور به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، از دیگر برنامه‌های حضور در نشست مشترک کشورهای عضو بریکس ۲۰۲۵ بوده است.