تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شمس آذر امشب در هفته پنجم لیگ برتر به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم های فوتبال استقلال تهران و شمس آذر در هفته پنجم لیگ برتر امشب و با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم کار، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی زاده، فرزین معامله گری، مهرداد آقامحمدی، محمد جواد آزاده

بازی از ساعت ۱۸:۵۸ با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۱: مهاجم شمس آذر در موقعیت تک به تک با آدان قرار گرفت که دروازه بان استقلال توپ را راهی کرنر کرد.

دقیقه ۴: روی ارسال توپ از سوی مهدی ممی زاده با ضربه سر فرزین معامله گری همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۱۳: شوت نازون به تیرک ضربه شمس آذر خورد.

دقیقه ۲۷: محمدجواد آزاده صاحب توپ شد و با حرکت در عرض محوطه جریمه استقلال با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که با واکنش زیبای آدان توپ به کرنر رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۸: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ یک از دو تیم میلی به گلزنی ندارند.

دقیقه ۴۰: بازیکنان استقلال صاحب ضربه کرنر شدند که کوشکی توپ را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر سامان فلاح همراه شد، اما توپ راهی به چارچوب دروازه جعفرپور نداشت و به بیرون رفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت‌.

نیمه دوم بازی از ساعت ۲۰:۰۷ آغاز شد. با شروع نیمه دوم بازیکنان شمس آذر حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال انجام دادند که امیرمحمد محکم کار با نفوذ به محوطه جریمه استقلال نقش بر زمین شد، اما داور دستور به ادامه بازی و به بازیکن شمس آذر کارت زرد نشان داد.

دقیقه ۵۳: مهران احمدی با شوتی از راه دور موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۷۱: صائب محبی در شلوغی محوطه جریمه موفق شد گل تساوی را برای شمس آذر به ثمر برساند.

دقیقه ۷۶: ضربه صائب محبی با فاصله کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۸۳: علیرضا کوشکی در محوطه جریمه شمس آذر نقش بر زمین شد که داور اعتقادی به اعلام پنالتی به سود استقلال نداشت.

دقیقه ۸۷: بازیکنان استقلال برای رسیدن به گل دوم فشار خود به روی دروازه شمس آذر را افزایش داده‌اند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
وظیفه اش کسب پول برای مافیای فوتبال است که انجام میدهد
حالا نتیجه که مهم نیست
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
هفت هفتا درسته نه شیش تا شیش تا
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۳:۲۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
پول بی خود به این مربی و مشاور و بازیکن خارجی بی کیفیت ندهید، ما مربی و مشاور وطنی خوبی داریم، استقلال خوب بازی نمی کند فقط فشار عصبی به هوادار وارد می شود.
۱
۱
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آنها پولشان را میگیرند و برد باخت فرقی برایشان ندارد در عوض یک مردی بی خبر حرص و سکته آنها را میکنند حیف از چشمی که به فوفتال بنگرد حیف از تلوزیونی که از بیت مال برنامه برای فوتبال بسازد مردم کی از خواب بیدار میشوید فوتبال آن زمان ارزش داشت که پولی نبود
۱
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
فوتبال باید جمع بشه پولش صرف ورزشهای دیگه بشه که برای کشور ارزش دارند و افتخار افرینند نه برای مشتی پول دوست که فقط دنبال ماشین و خونه های انچنانی و .. هستند
۱
۳
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۱:۰۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
این دروازبان را نمی خواهیم به راحتی گل خورد، موسی سیاه پوست به درد نمی خورد، شیوه بازی استقلال خوب نیست. استقلال نیمه دوم کم می آورد.
۳
۴
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چچشمانتان و گوشانتان را خسته فوتبال قمار بازی و پول سازی وسوری و و زند و بند خسته نکنید آن زمان که فوتبال ارزش داشت پولی در کار نبود فوتبالیس برای مردم فوتبال میکرد و نه برای ملیاردها تومان پول بی زبان که از بیت المال وازجیب مردم خرج میشود به دیگر ورزشها بپردازید که فوتبال در حال حاصر قماری بیش نیست و نگاه کردن و طرفدار شدند عین بی خردیست گذشت آن زمان که فوتبال برای شادی مردم بود ما فقط داریم قماربازی را تماشا میکنیم عقل چیز خوبیه ملیاردها میلیارد خرج هیچ فوتبالیست الان فقط دنبال پوله نه بخاطر تماشاچی و طرفدار ول کنید این فوتبال مسخره را بنازم به غیرت کشتی گیران وزنه بردادان وووو این فوتبال کثیف یرای پرکروند جیب های کسانی سود دارد که به ربش مردم میخندند
۰
۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چقدر دلم نوشابه سون آپ میخواد پاشم برم از فروشگاه هفت بخرم زود بیام
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ن
۱۹:۲۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
آسانی گل زد حساب نکردند، var کجا بود. همون همیشگی.
۵
۵
-
ناشناس
۰۷:۵۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
خوب چند میلیارد از پول های بی زبان بیت المال را که به بازیکنانش بذل و بخشش میکند بدهد یک VAR بخرد و این همه نق نزند
