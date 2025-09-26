باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم های فوتبال استقلال تهران و شمس آذر در هفته پنجم لیگ برتر امشب و با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم کار، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی زاده، فرزین معامله گری، مهرداد آقامحمدی، محمد جواد آزاده

بازی از ساعت ۱۸:۵۸ با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۱: مهاجم شمس آذر در موقعیت تک به تک با آدان قرار گرفت که دروازه بان استقلال توپ را راهی کرنر کرد.

دقیقه ۴: روی ارسال توپ از سوی مهدی ممی زاده با ضربه سر فرزین معامله گری همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۱۳: شوت نازون به تیرک ضربه شمس آذر خورد.

دقیقه ۲۷: محمدجواد آزاده صاحب توپ شد و با حرکت در عرض محوطه جریمه استقلال با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که با واکنش زیبای آدان توپ به کرنر رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۸: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ یک از دو تیم میلی به گلزنی ندارند.

دقیقه ۴۰: بازیکنان استقلال صاحب ضربه کرنر شدند که کوشکی توپ را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر سامان فلاح همراه شد، اما توپ راهی به چارچوب دروازه جعفرپور نداشت و به بیرون رفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت‌.

نیمه دوم بازی از ساعت ۲۰:۰۷ آغاز شد. با شروع نیمه دوم بازیکنان شمس آذر حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال انجام دادند که امیرمحمد محکم کار با نفوذ به محوطه جریمه استقلال نقش بر زمین شد، اما داور دستور به ادامه بازی و به بازیکن شمس آذر کارت زرد نشان داد.

دقیقه ۵۳: مهران احمدی با شوتی از راه دور موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۷۱: صائب محبی در شلوغی محوطه جریمه موفق شد گل تساوی را برای شمس آذر به ثمر برساند.

دقیقه ۷۶: ضربه صائب محبی با فاصله کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۸۳: علیرضا کوشکی در محوطه جریمه شمس آذر نقش بر زمین شد که داور اعتقادی به اعلام پنالتی به سود استقلال نداشت.

دقیقه ۸۷: بازیکنان استقلال برای رسیدن به گل دوم فشار خود به روی دروازه شمس آذر را افزایش داده‌اند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.