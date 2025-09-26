باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل گسترش شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و «نسلکشی» در غزه را محکوم کرد.
او مستقیماً به شهادت هند رجب، دختر شش ساله فلسطینی اشاره کرد و گفت: همه ما صدای لرزان او را در آن تماس تلفنی شنیدهایم. تصور کنید که آن دختر کوچک، هند رجب، انگار دختر ما بود.
نخست وزیر پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود، به سیلهای اخیر پاکستان اشاره کرد و افزایش شدت آن را ناشی از «تغییرات اقلیمی» دانست. شهباز شریف گفت: «در سال ۲۰۲۲، پاکستان با سیلهای عظیمی با ابعاد بسیار بزرگ مواجه شد که خساراتی بالغ بر ۳۴ میلیارد دلار در پی داشت و جانهای ارزشمند بسیاری را از دست داد. بحران امسال نیز بازگشته است و هزاران روستا از روی زمین شسته شده، میلیونها نفر آواره، بیش از هزار نفر کشته و میلیاردها دلار محصول، دام و اموال مردم از بین رفته است».
او سیلهای سال ۲۰۲۲ و امسال را «نمونههای بارز خسارات و آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی» خواند.
شریف افزود: «پاکستان سالانه کمتر از ۱ درصد از انتشار گازهای گلخانهای جهان را به خود اختصاص میدهد، با این حال همچنان با امواج شدید تغییرات اقلیمی روبهرو است.»
بخش دیگری از سخنرانی نخست وزیر پاکستان به تنشها با هند اختصاص داشت. او گفت: «نیروهای مسلح شجاع ما عملیاتی با شجاعت و تیزبینی خیرهکننده را آغاز کردند و حمله دشمن را دفع کردند.» شهباز شریف افزود که پاکستان همچنان آماده گفتوگو با هند است و در عین حال تعلیق پیمان آبهای سند توسط دهلی نو در ماه آوریل را محکوم کرد.
