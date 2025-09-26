شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید علامه سیدحسن نصرالله، به مدت یک هفته در استان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگ جبهه مقاومت، علامه سیدحسن نصرالله و یاران شهیدش، بر استمرار راه نورانی و عزت‌آفرین این بزرگان تاریخ و شهیدان راه آزادسازی قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی تأکید کرده است.

در این اطلاعیه از عموم مردم شریف و انقلابی قم دعوت شده است تا در آیین‌های بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت که از روز جمعه چهارم مهرماه تا پنجشنبه دهم مهرماه در سطح استان، به‌ویژه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج، مدارس، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، حضور یابند.

مراسم محوری این هفته بزرگداشت با مشارکت دفتر مقام معظم رهبری در قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نهادهای حوزوی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید برگزار خواهد شد. این مراسم روز یکشنبه ششم مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان جمعه ششم مهرماه ۱۴۰۳ در حمله جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
