وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران از اعضای شورا می‌خواهد که مسئولانه عمل کنند و در کنار دیپلماسی، عدالت و حقوق بین‌الملل بایستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بعدازظهر امروز، شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ رای گیری خواهد کرد. این فرصتی کوتاه برای شورای امنیت است تا به رویارویی «نه» و به همکاری «آری» بگوید، و از این طریق زمان و فضای لازم را برای دیپلماسی فراهم کند.

در روز‌ها و هفته‌های گذشته، ایران چندین پیشنهاد برای حفظ پنجره دیپلماسی ارائه کرده است، اما سه کشور اروپایی (E ۳) پاسخی ندادند و آمریکا نیز سیاست خود را با فشار بیشتر ادامه داد.

در برابر این سیاست آشکار تشدید تنش از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا، ایران از اعضای شورا می‌خواهد که مسئولانه عمل کنند و در کنار دیپلماسی، عدالت و حقوق بین‌الملل بایستند. قدرت هرگز نباید به معنای حق باشد.

برچسب ها: عراقچی ، قطعنامه شورای امنیت
خبرهای مرتبط
عراقچی با وزیر خارجه نروژ دیدار کرد
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
دیدار وزرای خارجه ایران و استرالیا در نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
آخرین اخبار
مسئولانه عمل کنید، از دیپلماسی و حقوق بین‌الملل حمایت کنید
لاریجانی در مراسم سالگرد رهبران شهید حزب الله در بیروت شرکت می‌کند
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی ضروری است
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
اسنپ‌بک، دورویی و نفاق غرب را می‌رساند/ سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل سند حقارت رژیم صهیونیستی بود
عراقچی: حمله نظامی هم نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند
رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران
آمریکا با اعمال محدویت‌های غیرقانونی علیه هیات ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است
در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد
جمهوری اسلامی ایران با فشار حداکثری تسلیم نخواهد شد/ ایران از برنامه هسته‌ای خود برنمی‌گردد