باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- پویا طالب‌نیا در جریان سفر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سرپرست اداره کل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد به بیجار اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن جاذبه‌های تاریخی فراوان، مقصدی ارزشمند برای گردشگران فرهنگی به شمار می‌رود.

سرپرست میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به حدود ۲۰ هکتار بافت تاریخی ارزشمند این شهرستان، افزود: بیجار دارای پنج رشته قنات فعال و بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین پل تاریخی استان است که مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مهم برای جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.

طالب‌نیا عنوان کرد: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تامین نیروی انسانی متخصص، اعتبارات لازم و همکاری دستگاه‌های اجرایی است تا حفاظت، مرمت و معرفی آثار تاریخی به بهترین شکل انجام شود.

سرپرست میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: حفاظت و مرمت آثار تاریخی بیجار نه تنها به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه اشتغال پایدار، رونق صنایع دستی، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی محلی را نیز فراهم آورد.

او بیان کرد: با تقویت زیرساخت‌های گردشگری، اطلاع‌رسانی گسترده به علاقه‌مندان و گردشگران و فراهم کردن امکانات رفاهی مناسب، بیجار می‌تواند به یکی از مقصدهای اصلی گردشگری استان تبدیل شود و نقش مهمی در معرفی فرهنگ، تاریخ و میراث معنوی کردستان ایفا کند.