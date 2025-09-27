کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: راه اندازی سامانه جدید از سوی پست که به جای سامانه املاک و اسکان تخلف بوده و تنها در راستای درآمد زایی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به تخلف راه اندازی سامانه جدید هم راستا با سامانه املاک و اسکان از سوی شرکت پست گفت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی دستگاهها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این سامانه در کشور تنها در جهت درآمد زایی راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: اتصال تمامی دستگاهها به سامانه املاک و اسکان و ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است اما اتصال به این سامانه همراه با هزینه است.
او بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی در این نوع پروژهها، عدم شفافیت در فرآیند اجرایی و تصمیمگیریهاست. اگر اطلاعات کافی در اختیار عموم قرار نگیرد، احتمال بروز تخلفات افزایش مییابد.
وی ادامه داد:اگر شرکت پست از اطلاعات نادرست یا ناقص برای تبلیغات و جذب مشتریان استفاده کند، میتواند به عنوان تخلف شناخته شود. این موضوع به اعتماد عمومی آسیب میزند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: اگر این سامانه به گونهای طراحی شود که تنها یک شرکت خاص یا گروه خاصی از افراد بتوانند از خدمات آن بهرهبرداری کنند، این مسئله میتواند به انحصار و تخلف منجر شود.
وی افزود: برای راهاندازی چنین سامانهای، رعایت استانداردهای فنی بسیار مهم است. عدم رعایت این استانداردها میتواند به مشکلات جدیتری منجر شود.
او یادآور شد: در صورتی که شرکت پست گزارشهای مالی مربوط به هزینهها و درآمدهای ناشی از این سامانه را به درستی منتشر نکند، این میتواند نشانهای از تخلف باشد.
وی ادامه داد: اگر شرکت پست خدماتی را ارائه دهد که با واقعیت مغایر باشد، این موضوع میتواند به شکایتهای قانونی منجر شود.
وی اظهار کرد:نهادهای نظارتی باید بر روند اجرای پروژه نظارت داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.شرکت پست باید اطلاعات مربوط به سامانه جدید را به صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهد.
او بیان کرد:راهاندازی سامانه جدید شرکت پست به منظور درآمدزایی میتواند با چالشها و تخلفات متعددی همراه باشد. لازم است که نهادهای نظارتی به دقت بر این موضوع نظارت کنند و شرکت پست نیز در راستای شفافیت و رعایت استانداردها اقدام کند.