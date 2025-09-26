مسوول روابط عمومی هیات کوهنوردی استان کرمانشاه روز جمعه به خبرنگار ایرنا گفت: این کوهنورد کرمانشاهی در این صعود که ۶ روز به طول انجامید موفق شد قله «ماناسلو» در هیمالیا را فتح کرده و شمار قلل بالای هشت هزار متری خود را به عدد ۹ برساند.
منوچهر صمدی افزود: رضا شهلایی که به عنوان دومین هیمالیانورد ایران مطرح است در اردیبهشت ماه سال جاری نیز توانست قله «دائولاگیری» با ارتفاع هشت هزار و ۱۶۷ متر را نیز در هیمالیا فتح کند و بدین ترتیب در کمتر از یکسال ۲ قله بالای هشت هزار متری را فتح کند.
وی اضافه کرد: ماناسلو، با ارتفاع ۸۱۶۳ متر از سطح دریا، یکی از مشهورترین و چالشبرانگیزترین قلل هشت هزار متری دنیا و هشتمین قله بلند جهان است. این قله در رشتهکوههای هیمالیا و در کشور نپال واقع شده است.
ماناسلو تسلیم اراده کوهنورد کرمانشاهی؛ رضا شهلایی فاتح نهمین قله بالای ۸۰۰۰ متری جهان
مسوول روابط عمومی هیات کوهنوردی استان کرمانشاه ادامه داد: صعود به این قله به دلیل شرایط جوی دشوار، ریزشهای سنگ و بهمنهای مکرر، بسیار چالشبرانگیز است و فصلهای صعود به این قله اغلب بهار (مارس تا می) و پاییز (سپتامبر تا نوامبر) هستند، زیرا در این دورهها، شرایط جوی نسبتاً پایدارتر است و احتمال وقوع طوفانهای شدید کمتر است.
وی گفت: شهلایی تاکنون به قلل اورست در سال ۲۰۱۲، کانچن جونکا در سال ۲۰۱۳، کی ۲ در سال ۲۰۱۴، آناپورنا در سال ۲۰۱۵، نانگاپاربات در سال ۲۰۱۷، ماکالو در سال ۲۰۲۲ و لوتسه در سال ۲۰۲۴، دائولاگیری ۲۰۲۵ صعود کرده و قله ماناسلو نهمین قله بالای هشت هزار متری است که این کوهنورد کرمانشاهی موفق به صعود به آن شده است.
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز در پیامی موفقیت رضا شهلایی را تبریک گفت. در متن این پیام امده است: صعود غرورآفرین جنابعالی به قلهی ۸٬۱۶۳ متری ماناسلو در هیمالیا، بار دیگر نام کرمانشاه را در عرصه ورزش جهانی مطرح ساخت و عزم و اراده جوانان این دیار را به زیبایی یادآوری کرد.
این موفقیت باارزش که در ادامه فتوحات پیشین شما بر هشت قله بالای ۸ هزار متری دنیا از جمله اورست و کی۲ رقم خورد، جلوهای درخشان از اراده، همت بلند و شایستگی جوانان این دیار و مایه مباهات مردم استان کرمانشاه است.
در بخش پایانی پیام استاندار کرمانشاه امده است: اینجانب ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمندتان، این موفقیت افتخارآمیز را به شما، خانواده محترم، جامعه ورزشی و کوهنوردی و تمامی هماستانیهای عزیز تبریک گفته و از خداوند متعال دوام سلامتی و فتح قلههای بلند زندگی را برایتان مسألت دارم.
ماناسلو در زبان سانسکریت به معنای “کوه روح” است و از واژه “ماناسا” گرفته شده که به معنای “روح” یا “هوشیاری” است، اولین صعود موفق به قله ماناسلو در سال ۱۹۵۶ توسط تیمی از کوهنوردان ژاپنی به رهبری توکیجیرو میناگاوا (Toshio Imanishi) انجام شد، آنها از مسیر شمالی به قله رسیدند و این صعود به عنوان یکی از موفقترین فتحهای تاریخ کوهنوردی به ثبت رسید، از آن زمان، ماناسلو به یکی از مهمترین اهداف کوهنوردان بینالمللی تبدیل شد.
این قله تاکنون صعودهای بسیاری را به خود دیده، اما همچنان یکی از قلل چالشبرانگیز هیمالیا به شمار میرود. سختی مسیر، شرایط غیرقابلپیشبینی آب و هوا و خطرات طبیعی همچون بهمنها و یخرفتها، از مهمترین عواملی هستند که هر ساله مانع از صعود موفق کوهنوردان به این قله میشود.
رضا شهلایی، کوهنورد کرمانشاهی که در سومین جشنواره صعودهای برتر به عنوان «کوهنورد دوران» معرفی شد متولد ۱۳۳۸ است، وی کوهنوردی را از سال ۱۳۶۰ شروع کرده است و دارای مدرک مربیگری یخ و برف است و تاکنون سرپرستی تیمهای مختلفی را در صعودهای داخلی و خارجی بر عهده داشته است.