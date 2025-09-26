عراقچی از مواضع مسئولانه گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد در ابراز همبستگی با ایران از طریق محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفتمین نشست وزرای امور خارجه گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد با مشارکت وزرای امور خارجه کشور‌های عضو و حضور و سخنرانی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

وزیر امور خارجه ایران طی سخنانی در این نشست از مواضع مسئولانه گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد در ابراز همبستگی با ایران از طریق محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و همچنین تصویب اعلامیه ویژه درباره حملات شنیع علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در فلسطین با تداوم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و استفاده از گرسنگی برای ریشه‌کنی مردم فلسطین از سوی رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا، بر لزوم اقدامات عینی و ملموس برای توقف این جنایات با خودداری از هرگونه کمک به این رژیم و اعمال تحریم‌های قوی و مؤثر توسط شورای امنیت علیه رژیم اسرائیل و به دست عدالت سپردن رهبران جنایتکار آن از طریق همکاری مؤثر بین‌المللی تاکید کرد.

عراقچی همچنین با قدردانی از تلاش‌های گروه دوستان دفاع از منشور در مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، از تصویب پیش‌نویس قطعنامه این گروه در مجمع عمومی، با حمایت مشترک اعضای گروه از جمله ایران، که روز بین‌المللی مقابله با اقدامات قهری یکجانبه را تعیین می‌نماید، استقبال کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
