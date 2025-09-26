باشگاه خبرنگاران جوان - اکوسیستمهای اکوتون که جنلگهای مانگرو جزو آن هستند به این معنا میباشند که کاملا خشکی و نه کاملا دریاییاند؛ در ایران، این جنگلهای ساحلی بهصورت یکدست از گونهای بهنام Avicennia marina یا همان درخت حرا تشکیل شدهاند. بزرگترین پهنه این جنگلها در محدوده جزیره قشم و بندر خمیر قرار دارد که مساحتی نزدیک به ۲۲ هزار هکتار را در بر میگیرد و از نظر تراکم و گستردگی، مهمترین جنگلهای مانگروی کشور محسوب میشوند.
در قلب این طبیعت بکر، روستای نمونه گردشگری سهیلی قرار دارد؛ روستایی که نهتنها بهواسطه چشماندازهای منحصربهفرد طبیعیاش، بلکه به دلیل ایجاد یک زنجیره اقتصادی کامل از دریا تا سفره، به الگویی موفق در توسعه گردشگری پایدار در جزیره قشم تبدیل شده است.
مجاورت با دریا، دسترسی مستقیم به جنگلهای دریایی حرا، فعالیتهای صیادی، کشاورزی، تولید صنایع دستی و پذیرایی از گردشگران، همگی در این روستا بهگونهای هماهنگ و متکی بر توانمندیهای بومی، زیرساخت یک چرخه اقتصادی پویا را بنا نهادهاند.
جنگلهای حرا که در اقلیمهای استوایی و نیمهاستوایی رشد میکنند، در بسیاری از کشورهای جهان با نام عمومی "مانگرو" شناخته میشوند. در ایران، اما به احترام حکیم بزرگ ایرانی، ابوعلی سینا، که این درخت را "حرا" نامید، با همین عنوان در ادبیات بومی جا افتادهاند. افسانهای نیز نقل است که این درخت از اشک چشم انسان روییده و از اینرو، بهعنوان ناجی حیات در جزیره شناخته میشود.
روستای سهیلی با جمعیتی نزدیک به ۲۳۰۰ نفر (حدود ۵۵۰ خانوار)، امروز بهعنوان یکی از برترین روستاهای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ شناخته شده و با حفظ هویت فرهنگی و سبک زندگی بومی، تجربهای خاص و بیتکرار به گردشگران داخلی و خارجی ارائه میدهد.
در حال حاضر، این روستا دارای زیرساختهایی فعال در حوزه گردشگری شامل: یک اسکله چندمنظوره با ۹۰ فروند شناور گردشگری و ۱۳۰ قایق بومی؛ یک فروند لنج گردشگری مخصوص با اشتغالزایی برای ۳۶۰ نفر؛ ۲۹ غرفه و فروشگاه صنایعدستی با ۵۸ نفر شاغل؛ ۱۸ واحد بومگردی و رستوران محلی؛ و پذیرش سالانه حدود ۴۰۰ هزار گردشگر است.
نکته قابل توجه اینکه روند مهاجرت معکوس در این منطقه شکل گرفته است؛ بهگونهای که سهیلی اکنون به یک روستای مهاجرپذیر تبدیل شده و بیش از ۹۴۰ نفر بهصورت مستقیم در فعالیتهای گردشگری مشغول به کارند.
از جمله اقدامات مهم این روستا در مسیر توسعه پایدار میتوان به برگزاری دورههای آموزشی بومگردی، حفاظت و احیای جنگلهای حرا، و ترویج گردشگری مسئولانه اشاره کرد.
روستای سهیلی، نماد همزیستی موفق انسان و طبیعت، الگویی روشن از آیندهای است که در آن توسعه با حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و اقتصاد محلی همراستا شده است؛ آیندهای که در دل جنگلهای حرا، در جنوب جزیره قشم، رقم میخورد.