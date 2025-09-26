باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حاشیه ششمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با رئیس دیوان عالی جمهوری ازبکستان دیدار و گفتوگو کرد.
این نشست با حضور مسئولان قضائی دو کشور برگزار شد و طرفین ضمن بررسی راهکارهای توسعه روابط قضائی و حقوقی، بر تحکیم همکاریهای مشترک تأکید کردند.
در این دیدار، برنامهریزی برای استمرار تماسها و تعاملات میان نهادهای قضائی دو کشور بهمنظور زمینهسازی انعقاد توافقات و قراردادهای آتی در دستور کار قرار گرفت.
منبع: مهر