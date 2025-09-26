دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با رئیس دیوان عالی جمهوری ازبکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حاشیه ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با رئیس دیوان عالی جمهوری ازبکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این نشست با حضور مسئولان قضائی دو کشور برگزار شد و طرفین ضمن بررسی راهکار‌های توسعه روابط قضائی و حقوقی، بر تحکیم همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

در این دیدار، برنامه‌ریزی برای استمرار تماس‌ها و تعاملات میان نهاد‌های قضائی دو کشور به‌منظور زمینه‌سازی انعقاد توافقات و قرارداد‌های آتی در دستور کار قرار گرفت.

منبع: مهر

برچسب ها: دادستان های کل کشور ، اکو ، ازبکستان
خبرهای مرتبط
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
اکو جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی ایران دارد
افغانستان محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد
محدودیت تردد در آزادراه تهران - شمال/ مسیر مرزن آباد به تهران از ساعت ۱۲ یکطرفه می‌شود
وقوع ۶ فقره تصادف مرگبار در طی یک هفته در پایتخت / زنگ خطر برای موتور سواران
دولت مکلف است زمین مورد نیاز را برای مسکن جامعه ایثارگری اختصاص دهد
شناسایی ۷۸ هزار ساختمان ناایمن در تهران
هوای تهران در مرز آلودگی
دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی صادر شد
هم افزایی وزارت کشور و فرمانداری تهران برای آماده‌سازی هفتمین دوره انتخابات شورا‌ها
لزوم داشتن آگاهی برای اقدام و نجات در هنگام آتش سوزی + فیلم
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد
آخرین اخبار
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد
لزوم داشتن آگاهی برای اقدام و نجات در هنگام آتش سوزی + فیلم
دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی صادر شد
بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد
محدودیت تردد در آزادراه تهران - شمال/ مسیر مرزن آباد به تهران از ساعت ۱۲ یکطرفه می‌شود
هوای تهران در مرز آلودگی
هم افزایی وزارت کشور و فرمانداری تهران برای آماده‌سازی هفتمین دوره انتخابات شورا‌ها
وقوع ۶ فقره تصادف مرگبار در طی یک هفته در پایتخت / زنگ خطر برای موتور سواران
دولت مکلف است زمین مورد نیاز را برای مسکن جامعه ایثارگری اختصاص دهد
شناسایی ۷۸ هزار ساختمان ناایمن در تهران
ثبت‌نام‌های حج تمتع از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود 
رویکرد هلال‌احمر برای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در امداد و نجات