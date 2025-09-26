رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: مواجهه با آلودگی هوا بعنوان مهم ترین عامل خطر زیست محیطی در دنیا بوده و بعنوان دومین عامل خطر در مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر در جهان شناخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مهربان صادقی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط گفت: امسال 26 سپتامبر برابر با 4 مهرماه " روز جهانی بهداشت محیط" باشعار « هوای پاک، مردم سالم » گرامی داشته شد که نشان دهنده اهمیت و تاثیر رشته مهندسی بهداشت محیط در سلامت و بهداشت عمومی است. 

وی با بیان اینکه هوای پاک یکی از ضروری‌ترین نیازهای زندگی انسان‌هاست افزود: تنفس هوای سالم نه تنها به سلامت جسم کمک می‌کند، بلکه روح و روان را نیز تقویت می‌کند. 

دکتر صادقی اضافه کرد: سالانه بیش از ۳۵ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور رخ می‌دهد که این آمار بر ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک و کاهش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تاکید دارد. 

وی ادامه داد: مواجهه با آلودگی هوا بعنوان مهم ترین عامل خطر زیست محیطی در دنیا بوده و بعنوان دومین عامل خطر در مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر در جهان شناخته می‌شود. 

وی افزود: آلودگی هوا پس از فشار خون بالا، به عنوان دومین ریسک فاکتور مرگ است و بار بیماری ناشی از آلودگی هوا همچنان در حال رشد است و تهدیدی جدی برای سلامت جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: روز جهانی بهداشت محیط یادآور تلاش‌های مخلصانه، بی‌منت و شبانه‌روزی همکاران بهداشت محیط در نظام سلامت است که سختی‌های فراوان این حرفه را به جان خریده و برای اعتلای سلامت در جامعه در خصوص توسعه پایدار از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. 

وی ادامه داد: جهان امروز با مشکلات متعددی از جمله تغییرات اقلیم، کمبود آب سالم، تولید پسماند به خصوص ضایعات پلاستیکی و تأمین غذای سالم روبرو است. بنابراین موضوع حفظ و اعتلای سلامت جامعه از آن دسته مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و نقش موثر مهندسی بهداشت محیط در این راستا و در این برهه خاص، پیام‌آور سلامتی برای مردم شریف ایران اسلامی است و تمرکز بر اقدامات بهداشت محیطی می تواند علاوه بر تأمین سلامت به عنوان یک حق عمومی از تحمیل هزینه های گزاف و سنگین ناشی از بار بیماری های محیطی بر نظام سلامت جلوگیری کند.

 

 

