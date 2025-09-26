مردم مومن و ولایتمدار شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی همانند سایر شهرهای کشور در صف نماز جمعه ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار حسن سیفی فرمانده سپاه ناحیه اهر، سرهنگ حسین عبدی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر، رؤسای ادارات و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) برگزار شد.

سرهنگ پاسدار حسن سیفی نیز به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه، به مناسبت هفته دفاع مقدس، در ارتباط با ۸ سال دفاع مقدس و همچنین ۱۲ روز دفاع مقدس سخنرانی کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

