مردم مومن و ولایتمدار شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی همانند سایر شهرهای کشور در صف نماز جمعه ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار حسن سیفی فرمانده سپاه ناحیه اهر، سرهنگ حسین عبدی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر، رؤسای ادارات و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) برگزار شد.
سرهنگ پاسدار حسن سیفی نیز به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه، به مناسبت هفته دفاع مقدس، در ارتباط با ۸ سال دفاع مقدس و همچنین ۱۲ روز دفاع مقدس سخنرانی کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در نیشابور + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز بکار کارخانه چغندر قند فیروزه با حضور جمعی از مسئولان در هفته دفاع مقدس + عکس
مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب الله لبنان در هریس + عکس
تصاویری از برداشت گردو در روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم
رنجش خریداران خودروی شاهین G از تحویل مامشخص خودرو
مشکلات کمیسیون رانندگان اسنپ از زبان شهروندخبرنگار
زنان روستایی همچنان در انتظار کاهش سن بازنشستگی
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده و ورزش در کوی سازمانی شهید چمران نزاجای تبریز
به صدا درآمدن زنگ ایمنی و آتش نشانی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س) نیشابور + عکس و فیلم
تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس بی بی سکینه در صفادشت
آخرین اخبار
تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس بی بی سکینه در صفادشت
به صدا درآمدن زنگ ایمنی و آتش نشانی در مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا (س) نیشابور + عکس و فیلم
برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده و ورزش در کوی سازمانی شهید چمران نزاجای تبریز
زنان روستایی همچنان در انتظار کاهش سن بازنشستگی
مشکلات کمیسیون رانندگان اسنپ از زبان شهروندخبرنگار
آغاز بکار کارخانه چغندر قند فیروزه با حضور جمعی از مسئولان در هفته دفاع مقدس + عکس
رنجش خریداران خودروی شاهین G از تحویل مامشخص خودرو
تصاویری از برداشت گردو در روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم
مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیرکل حزب الله لبنان در هریس + عکس
اجرای زیبا از گروه سرود ۲۰۰ نفره اجلاسیه شهدای ماهدشت + فیلم
حذف سهمیه شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش درخواست متقاضیان شد