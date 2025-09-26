باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال ذوب آهن فولادشهر از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش میزبان آلومینوم اراک بود که در پایان با یک مغلوب میهمان خود شد.

در دقیقه ۲۲ شایان مصلح توانست دروازه آلومینیوم را باز کند، اما کمک داور این گل را آفساید تشخیص داد.

رحمان جعفری در دقیقه ۶+۴۵ از روی نقطه پنالتی موفق شد دروازه ذوبی‌ها را باز کند.

در نیمه دوم دامنه حملات شاگردان قاسم حدادی فر برای تساوی بازی افزایش یافت، اما مثمرثمر نبود. در دقیقه ۶۷ عرفان قهرمانی با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار برای ذوبی‌ها سخت‌تر شود و در نهایت آلومینوم اراک با تک گل جعفری با پیروزی از فولادشهر خارج شد.

مجتبی حسینی سرمربی آلومینوم اراک سابقه هدایت ذوب آهن را در کارنامه اش دارد.