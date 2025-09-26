آلومینیوم اراک موفق شد ذوب‌آهن را در ورزشگاه خانگی‌اش شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال  ذوب آهن فولادشهر  از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش میزبان آلومینوم اراک بود که در پایان با یک مغلوب میهمان خود شد.

در دقیقه ۲۲ شایان مصلح توانست دروازه آلومینیوم را باز کند، اما کمک داور این گل را آفساید تشخیص داد.

 رحمان جعفری در دقیقه ۶+۴۵  از روی نقطه پنالتی موفق شد دروازه ذوبی‌ها را باز کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در نیمه دوم دامنه حملات شاگردان قاسم حدادی فر برای تساوی بازی افزایش یافت، اما مثمرثمر نبود. در دقیقه ۶۷ عرفان قهرمانی با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار برای ذوبی‌ها سخت‌تر شود و در نهایت آلومینوم اراک با تک گل جعفری با پیروزی از فولادشهر خارج شد.

مجتبی حسینی سرمربی آلومینوم اراک سابقه هدایت ذوب آهن را در کارنامه اش دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، ذوب آهن ، آلومینیوم اراک
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
گل گهر ۰ - ۰ فولاد خوزستان/ دوئل همبازیان سابق برنده نداشت
لیگ برتر فوتبال؛
تراکتور ۰ - ۰ فجرسپاسی/ پیروز قربانی ترمز تی‌تی‌ها را کشید
هاشمیان:
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
معضل گلزنی در پرسپولیس/ سرخپوشان ۲۲۷ دقیقه گل نزده‌اند
لیگ برتر فوتبال؛
خیبر ۰ - ۱ سپاهان/ نویدکیا بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال؛
آبی پوشان پایتخت به دنبال خروج از بحران در قزوین/ تکاپوی شاگردان نویدکیا برای کسب نخستین برد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال باز هم در کسب پیروزی ناکام ماند
کشتی ساحلی نوجوانان جهان؛ ایران قهرمان شد
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
تساوی ایران برابر انگلستان در جام ملت‌های فوتبال نابینایان
آمریکا دوباره به ورزشکاران ایرانی ویزا نداد
پیکرآرا دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر شد
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
شوخی مجری تلویزیون با لقب رحمان عموزاد + فیلم
قطر میزبان والیبال قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ شد
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی امید برای مسابقات قهرمانی جهان
آخرین اخبار
رحمتی: با یک تیم ۲ هزار میلیاردی بازی کردیم/ به من انتقاد کنید ولی از بازیکنان حمایت کنید
استقلال خوزستان ۲ - ۰ مس رفسنجان/ تیم خطیبی خیال بردن ندارد + فیلم
ذوب آهن ۰ - ۱ آلومینیوم اراک/ حسینی دست پر از فولادشهر خارج شد + فیلم
مدافع استقلال در جمع صدتایی‌ها قرار گرفت
هاشمیان به هیئت مدیره پرسپولیس احضار شد
تقوی: پارسال نگران خروج از لیگ ملت‌ها بودیم/ می‌خواستیم به ۸ تیم برتر قهرمانی جهان برسیم و رسیدیم
حال و روز بد تیم فرهاد مجیدی در لیگ امارات
قطر میزبان والیبال قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ شد
گل گهر ۰ - ۰ فولاد خوزستان/ دوئل همبازیان سابق برنده نداشت
خیبر ۰ - ۱ سپاهان/ نویدکیا بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
استقلال باز هم در کسب پیروزی ناکام ماند
کشتی ساحلی نوجوانان جهان؛ ایران قهرمان شد
درخواست تقوی برای حمایت از ملی‌پوشان والیبال + فیلم
پیکرآرا دومین داور برتر جهان در اسلحه سابر شد
آمریکا دوباره به ورزشکاران ایرانی ویزا نداد
شوخی مجری تلویزیون با لقب رحمان عموزاد + فیلم
آغاز اردوی تیم ملی ووشو مردان و زنان برای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی ایران برابر انگلستان در جام ملت‌های فوتبال نابینایان
رکابزن ایران در جهان پنجاه‌ونهم شد
دختران ایران در لیگ هاکی روی یخ مجارستان
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی امید برای مسابقات قهرمانی جهان
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
یازدهمی پاراشناگر ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان
دیدار رئیس فدراسیون اسکیت با استاندار اصفهان
صابری: فدراسیون من را به اردو دعوت نکرد/ در ناگویا ۲۱ متر پرتاب می‌کنم
پیروزی استون ویلا، اشتوتگارت و پورتو در لیگ اروپا+ فیلم
آبی پوشان پایتخت به دنبال خروج از بحران در قزوین/ تکاپوی شاگردان نویدکیا برای کسب نخستین برد
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی