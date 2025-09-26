شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم مؤمن و انقلابی صالح‌آباد امروز پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصرشرکت کردند و با سر دادن شعار‌هایی علیه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، خشم و انزجار خود را نسبت به جنایات جنگی این رژیم در غزه وفلسطین ابراز داشتند.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جمله ائمه جمعه و جماعات تشیع واهل سنت، جوانان، ریش سفیدان، خانواده‌های شهدا، بسیجیان، نیرو‌های نظامی، انتظامی و مسئولان شهرستانی همراه با مردم در صفوف راهپیمایی حضور پیداکردند.
شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با شعار‌هایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنه‌ای» ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم غزه و فلسطین، خواستار توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی شدند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد

برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد

برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد

برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد

اقامه نماز جمعه

برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز میت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای صحنه در هفته وقف + عکس
شهروندخبرنکار آذربایجان شرقی؛
برگزاری نماز جمعه در اهر از لنز دورین شهروندخبرنگار + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس
جشن و شادمانی قمی‌ها به مناسبت سالروز ولادت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)
مراسم یادواره شهدا در روستای منیق به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس + فیلم
برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد + فیلم و عکس
برگزاری نماز جمعه در اهر از لنز دورین شهروندخبرنگار + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در صالح آباد + فیلم و عکس
برگزاری نماز جمعه در اهر از لنز دورین شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس + فیلم
گزارش تصویری از برپایی میز خدمت اهری‌ها در هفته دفاع مقدس
مراسم یادواره شهدا در روستای منیق به مناسبت هفته دفاع مقدس + عکس و فیلم
جشن و شادمانی قمی‌ها به مناسبت سالروز ولادت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)
گوشه‌هایی از اقدام زیبای فرهنگی آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی، به مدیریت استاد کاشکی در باشگاه فجر نیشابور + فیلم و عکس