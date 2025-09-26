شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه خشم و نصر در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم مؤمن و انقلابی صالحآباد امروز پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی جمعههای خشم و نصرشرکت کردند و با سر دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، خشم و انزجار خود را نسبت به جنایات جنگی این رژیم در غزه وفلسطین ابراز داشتند.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جمله ائمه جمعه و جماعات تشیع واهل سنت، جوانان، ریش سفیدان، خانوادههای شهدا، بسیجیان، نیروهای نظامی، انتظامی و مسئولان شهرستانی همراه با مردم در صفوف راهپیمایی حضور پیداکردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنهای» ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم غزه و فلسطین، خواستار توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
