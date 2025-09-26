شهرک‌نشینان صهیونیست امروز با حمله به کرانه باخترب به خانه‌ها و اموال فلسطینیان خسارت وارد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهرک‌نشینان مسلح صهیونیستی روز جمعه به خانه‌های فلسطینیان در مسافر یاتا، جنوب الخلیل، در جنوب کرانه باختری اشغالی حمله کردند.

خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، گزارش داد که گروهی از شهرک‌نشینان از شهرک میتزپه یایر در مسافر یاتا، جنوب الخلیل، به خانه‌های ساکنان فلسطینی حمله کردند، به آنها سنگ پرتاب کردند، به اعضای خانواده ابو آرام حمله کردند و دو الاغ را از روستا دزدیدند!

این خبرگزاری افزود که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل محمد احمد ابو آرام را پس از مقاومتش در برابر شهرک‌نشینان که اموال شهروندان را تخریب کردند، بازداشت کرد.

طبق گزارش کمیسیون دولتی فلسطین علیه دیوارکشی و شهرک‌سازی، شهرک‌نشینان در ماه اوت ۴۳۱ حمله علیه فلسطینیان و اموال آنها در کرانه باختری انجام دادند.

این حملات شامل حملات مسلحانه، اشغال زمین، اعدام‌های میدانی، تخریب زمین با بولدوزر و ریشه‌کن کردن درختان بود. این کمیسیون تعداد اسرائیلی‌ها در شهرک‌های کرانه باختری را تقریبا ۷۷۰ هزار نفر تخمین می‌زند که «در ۱۸۰ شهر و ۲۵۶ شهرک، از جمله ۱۳۶ شهرک کشاورزی و دامداری، متمرکز شده‌اند.»

سازمان ملل متحد تایید می‌کند که شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی هستند و امکان اجرای راه‌حل دو دولتی (فلسطینی و اسرائیلی) را تضعیف می‌کنند. برای دهه‌ها، این سازمان خواستار توقف آنها شده است، اما بی‌نتیجه بوده است.

طبق داده‌های رسمی فلسطین، ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، در کنار نسل‌کشی در غزه، حداقل ۱۰۴۶ فلسطینی را شهید، تقریبا ۱۰۱۶۰ نفر را زخمی و بیش از ۱۹۰۰۰ نفر را اسیر کرده‌اند.

شایان ذکر است که با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است که منجر به شهید شدن ۶۵۵۴۹ نفر و زخمی شدن ۱۶۷۵۱۸ نفر شده است که بیشتر آنها کودک و زن هستند و باعث قحطی شده است که ۴۴۲ فلسطینی از جمله ۱۴۷ کودک را به کام مرگ کشانده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهرک نشینان صهیونیست ، کرانه باختری
