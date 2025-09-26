ابوالفضل جلالی با قرارگیری در ترکیب تیم فوتبال استقلال به رکورد صد بازی با پیراهن این تیم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از رسانه باشگاه استقلال، ابوالفضل جلالی ملی‌پوش با تعصب استقلال، در مصاف استقلال و پیکان به رکورد ۱۰۰ بازی با پیراهن مقدس استقلال دست یافت و نام خود را در تاریخ این باشگاه ماندگار کرد.

او امروز مقابل شمس آذر برای صد و یکمین بار با پیراهن مقدس استقلال به میدان می‌رود.

صد دیدار سرشار از جنگندگی، تعهد و عشق به پیراهن استقلال؛ لحظاتی که او را به یکی از چهره‌های ثابت و قابل اعتماد ارتش آبی بدل کرده است.

ابوالفضل جلالی با پیراهن مقدس استقلال به قهرمانی در لیگ، سوپرجام و جام حذفی دست یافته و امیدواریم او با پیراهن استقلال افتخارات متعدد دیگری را هم کسب کند.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، مدافع استقلال
