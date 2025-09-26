مردم آمریکا در نیویورک در اعتراض به نسل‌کشی غزه و سفر نتانیاهو به این کشور تظاهرات بزرگی را علیه نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل معترضان به سفر او به آمریکا تظاهرات گسترده‌ای را در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در همبستگی با نوار غزه برگزار کردند. شرکت‌کنندگان شعار‌هایی مبنی بر پایان جنگ و نسل‌کشی در غزه سر دادند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، جلسه توجیهی برنامه‌ریزی شده خود با خبرنگاران اسرائیلی همراهش را لغو کرد و تصمیم گرفت آن را به پس از دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، موکول کند.»

شایان ذکر است که نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل ساعاتی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی پرداخت. همزمان با آغاز سخنرانی او، اکثریت قریب به اتفاق مقامات و دیپلمات‌های حاضر در نشست، سالن را ترک کردند.

با اتمام سخنرانی نتانیاهو و آغاز سخنرانی «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، مقامات بین‌المللی مجددا به صحن سازمان ملل بازگشتند.

وبگاه آکسیوس در گزارشی، این رخداد را ناشی از «انزوای بین‌المللی اسرائیل» دانست و گفت که برای نتانیاهو، به جز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متحدان اندکی باقی مانده است.

منبع: النشره

