مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا نواحی غربی کشور به ویژه آذربایجان شرقی بارانی همراه با وزش باد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: اوایل امشب با نفوذ جریانات شمالی به غرب، سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: فردا (شنبه) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط مازندران و گلستان و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان و قزوین ابرناکی و رگبار باران پیش بینی می‌شود و غرب دریای خزر مواج است.

او بیان کرد: یکشنبه تا سه شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر می شود و فقط در سواحل اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی و گاهی رگبار پراکنده باران رخ می دهد.

وی توضیح داد: امشب آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

