باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان در نشست توسعه زنجیره ارزش شیلات و بهره‌وری همه‌جانبه که با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خوزستان، اتحادیه‌ها، تشکل‌های آبزی‌پروری و کارخانه‌های خوراک آبزیان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با تأکید بر نقش اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها گفت: کلیه تصمیم‌گیری‌ها در سطح اتحادیه‌ها انجام می‌شود و این تشکل‌ها یکی از ارکان اصلی تصمیم‌جمعی هستند. راه ارتباطی ما با شما قانون و تعامل است و با همگرایی و انسجام می‌توانیم از چالش‌ها عبور کرده و به دوران شکوفایی بازگردیم.

به گفته سید شریف موسوی، این نشست فرصتی برای بازخوانی چالش‌ها، تبیین راهبردها و ترسیم افق‌های آینده صنعت شیلات استان است.

وی با اشاره به اولویت‌های این اداره‌کل افزود: توسعه اقتصاد دریامحور و مدیریت یکپارچه سواحل از سیاست‌های دولت است و با توجه به ظرفیت‌های آبی استان، همراهی با این رویکرد می‌تواند به ارتقای جایگاه ملی و رشد اقتصادی خوزستان منجر شود.

سرپرست شیلات خوزستان با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: تلاش بر این است که مجتمع‌های نیمه‌تمام آبزی‌پروری هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسند. امیدواریم زیرساخت‌های فاز دوم مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان کارون و شهید احمدیان خرمشهر در سال جاری تکمیل و وارد مدار تولید شوند.

وی صادرات تک‌گونه‌ای کپورماهیان پرورشی را یک آسیب جدی دانست و اظهار داشت: شرایط اقلیمی دنیا در حال تغییر و دگرگونی است و در این وضعیت، تنوع بخشی به گونه های پرورشی و معرفی گونه‌های جدید یک ضرورت به شمار می‌رود.

سرپرست ادره کل شیلات خوزستان همچنین تنش‌های آبی و افزایش شوری آب را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت در استان عنوان کرد و گفت: حمایت از تولید و ایجاد امنیت غذایی برای همه دستگاه‌های ذیربط اولویت دارد و اگر حتی یک کیلوگرم از تولید کاسته شود، ضرر و محل پرسش جدی خواهد بود.

موسوی با اشاره به مشکلات پرورش دهندگان ماهی در آبادان و خرمشهر بر اثر شوری آب گفت: رهاسازی آب از سدهای بالادست می تواند از خسارت به مزارع و حفظ سرمایه آبزی پروری جلوگیری کند.

وی همچنین به ظرفیت کارخانه‌های خوراک آبزیان در استان اشاره کرد و افزود: با حمایت از تولید و رفع موانع، زمینه صادرات محصولات خوراک آبزیان از خوزستان به بازارهای منطقه فراهم خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان در پایان اعلام کرد: بهمن‌ماه امسال، اهواز میزبان نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه دریامحور، آب و کشاورزی نوین مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و ایجاد تعاملات داخلی و خارجی در حوزه شیلات است.

گفتنی است، مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست تأمین نهاده و کود شیمیایی، ارائه تسهیلات کم‌بهره، احداث زیرساخت‌ها و جاده دسترسی مجتمع پرورش میگو و ماهیان گرمابی، گشایش بازارهای صادراتی و افزایش تجارت جهانی، نوسانات ارزی و... عنوان شد.